Українські бійці врятували прапор Шахтаря в Авдіївці
Стратегічні комунікації ЗСУ показали порятунок прапора ФК "Шахтар" з будівлі на території Авдіївського коксохімічного заводу. Військовий побачив його на уламках зруйнованої адмінбудівлі та прийняв рішення зберегти символ клубу, і сталося це в день великої перемоги "гірників".
Подробиці спецоперації повідомили в Телеграм каналі СтратКому ЗСУ, передає Новини.LIVE.
7 листопада мобільна група СтратКому ЗСУ працювала на території Авдіївського коксохімічного заводу. В цьому районі тривають безперервні бої. Ворог, попри численні втрати, постійно атакує позиції захисників України. Підприємство, як і сама Авдіївка, щодня знищується російською артилерією та авіацією.
"З групою СтратКому ЗСУ працював і головний сержант Віктор Жарук, який помітив у зруйнованій будівлі адміністрації АКХЗ прапор ФК "Шахтар". Ризикуючи життям, військовослужбовець ЗСУ здійснив справжню спецоперацію задля порятунку прапору легендарного українського футбольного клубу", — написали в каналі.
Символічний день для "Шахтаря"
Також військові нагадали, що саме того дня, 7 листопада, "Шахтар" виборов перемогу у "Барселони" в матчі групового раунду "Ліги Чемпіонів".
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