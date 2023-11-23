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Українські бійці врятували прапор Шахтаря в Авдіївці

23 листопада 2023 18:03
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Українські бійці врятували прапор Шахтаря в Авдіївці
СтратКом ЗСУ на адмінбудівлі в Авдіїївці. Фото: скрин з відео СтратКом ЗСУ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Стратегічні комунікації ЗСУ показали порятунок прапора ФК "Шахтар" з будівлі на території Авдіївського коксохімічного заводу. Військовий побачив його на уламках зруйнованої адмінбудівлі та прийняв рішення зберегти символ клубу, і сталося це в день великої перемоги "гірників".

Подробиці спецоперації повідомили в Телеграм каналі СтратКому ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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7 листопада мобільна група СтратКому ЗСУ працювала на території Авдіївського коксохімічного заводу. В цьому районі тривають безперервні бої. Ворог, попри численні втрати, постійно атакує позиції захисників України. Підприємство, як і сама Авдіївка, щодня знищується російською артилерією та авіацією.

"З групою СтратКому ЗСУ працював і головний сержант Віктор Жарук, який помітив у зруйнованій будівлі адміністрації АКХЗ прапор ФК "Шахтар". Ризикуючи життям, військовослужбовець ЗСУ здійснив справжню спецоперацію задля порятунку прапору легендарного українського футбольного клубу", — написали в каналі.  

Символічний день для "Шахтаря"

Також військові нагадали, що саме того дня, 7 листопада, "Шахтар" виборов перемогу у "Барселони" в матчі групового раунду "Ліги Чемпіонів".

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