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Как Шовковский выиграл второй матч во главе Динамо — видео, комментарии

26 ноября 2023 18:32
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Агабекян Карен
редактор
Как Шовковский выиграл второй матч во главе Динамо — видео, комментарии
Игроки "Динамо". Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 13-го тура Украинской премьер-лиги киевское "Динамо" сыграло со львовским "Рухом". Это был второй матч у руля столичной команды Александра Шовковского.

"Динамо" выиграло со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Уже на 6-й минуте прессинг Бенито привел к ошибке молодого вратаря львовян Гереты, который отдал пас на Тымчика и тот пробил в ближний угол ворот — 1:0.

В концовке первого тайма Герета снова ошибся и отдал передачу в зону перед собственным штрафным, где Кабаев забежал на правый фланг штрафной площадки и пробил в дальнюю девятку.

Во втором тайме "Динамо" надежно сыграло в защите и не дало сопернику создавать опасные моменты. При этом киевляне могли сделать счет разгромным, но не реализовали свои удары по воротах.

"Динамо" — "Рух" — 2:0

Голы: Тимчик, 6, Кабаев, 44

"Динамо": Бущан: Тимчик, Дячук, Сирота, Дубинчак - Бражко, Шепелев (Андриевский, 90) - Караваев (Овчаренко, 75), Буяльский, Кабаев - Бенито (Ванат, 61).

"Рух": Герета, Сыч, Слюбик, Дидик, Роман - Сапуга, Эдсон (Пидгурский, 26), Таллес (Карабин, 76) - Квасница, Пастух, Соломон-Отабор (Климчук, 54).

Комментарии после матча

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал поражение от "Динамо":

"Мы недовольны ни результатом, ни качеством игры, которую продемонстрировала команда. Это один из самых плохих матчей в чемпионате в исполнении нашей команды.

Поэтому будем анализировать и исправлять эти ошибки. Пропущенные голы — это ошибки, через которые должны пройти наши футболисты. Мы требуем, чтобы они выходили через короткий пас в атаку, поэтому из-за таких ошибок нужно пройти.

Ошибки Гереты? Мы требуем так играть. Вратарь, конечно, сам принимает решение во время игры. Еще раз говорю, в тренировочном процессе мы учим играть спокойно ногами, этого требует современный футбол. Он ошибся в этой ситуации. Ругать его никто не будет, потому что это просто ошибка", — сказал Пономарев.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский после матча поздравил всех с победой, но отметил проблемы со здоровьем у некоторых игроков.

"Поздравляю всех с победой. Перед игрой мы столкнулись с несколькими проблемами. Вы видели, что в заявке не было Попова и Волошина, были проблемы у Ваната. Он приехал после сборной, не играл последнюю игру. Было небольшое повреждение, сейчас, слава Богу, все нормально, получилось. Хотя его кондиции были не самые лучшие, потому что он почти 4 дня вообще не занимался. Поэтому мы решали свои вопросы.

Готовились к игре и понимали, что будем играть с молодой и амбициозной командой, которая строит свою игру за счет прессинга. Где-то в первом тайме, несмотря на то, что завершили его 2:0, где-то не доигрывали и до конца не понимали. Но во втором мы исправили эти ошибки, играли более агрессивно, не садились, высоко встречали и оставили победный счет. Хотя имели возможность, чтобы увеличить его", — отметил Шовковский.

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