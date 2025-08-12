Відео
Як Суркіс привітав Забарного з переходом у ПСЖ

Як Суркіс привітав Забарного з переходом у ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 14:01
Що Суркіс сказав Забарному після трансферу в ПСЖ
Ілля Забарний у Парижі. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Колишній захисник київського "Динамо" та збірної України Ілля Забарний офіційно перейшов у "ПСЖ". Спортсмен уклав п'ятирічний контракт й став першим українцем в історії паризького гранда.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс відреагував на цю подію, повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Читайте також:

Очільник українського клубу наголосив, що перехід до одного з провідних європейських клубів — результат наполегливості, професіоналізму та високого рівня майстерності вихованця київської школи. Суркіс зазначив, що Забарний завжди поводився зразково — на тренуваннях і в матчах, і продовжує робити клуб щасливим.

Илья Забарный
Ілля Забарний під час медобстеження. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Що Суркіс сказав про Забарного

Президент клубу також нагадав, що Ілля довгі роки демонстрував характер та видатний підхід до кожного тренування, завдяки чому отримав шанс заявити про себе не тільки на національній, а й на міжнародній арені.

"Ілля, від імені всієї родини "Динамо" щиро вітаю тебе з переходом до "ПСЖ". Те, що ти став першим українцем у складі чемпіона Ліги чемпіонів, це величезна честь. Це досягнення, якого не кожен європеєць досягне, а ти — домігся. Я впевнений, ти принесеш парижанам стабільність, силу і трофеї", — заявив Суркіс.

Київське "Динамо" отримає мінімум 10 млн євро від продажу Забарного. Це 20 % від різниці між сумою трансферу в "ПСЖ" й тією, за яку "Борнмут" купив гравця в "Динамо". Також можливе надходження додаткового платежу солідарності, що доведе загальну суму до близько 16,75 млн євро.

Нагадаємо, столичний "Локомотив" фактично звинуватив "Шахтар" у крадіжці свого тренера.

Рой Джонс пояснив, чому Мозесу Ітауме не слід погоджуватися на бій з Олександром Усиком.

Український чемпіон позбудеться пояса за версією WBO, якщо не погодиться провести поєдинок уже восени.

Одразу три легкоатлетки з України виступлять у Сілезії — де та коли дивитися етап Діамантової ліги.

футбол Динамо ПСЖ Футбол трансфери Ігор Суркіс Ілля Забарний
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
