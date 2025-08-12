Що Суркіс сказав Забарному після трансферу в ПСЖ

Ілля Забарний у Парижі. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Колишній захисник київського "Динамо" та збірної України Ілля Забарний офіційно перейшов у "ПСЖ". Спортсмен уклав п'ятирічний контракт й став першим українцем в історії паризького гранда.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс відреагував на цю подію, повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Очільник українського клубу наголосив, що перехід до одного з провідних європейських клубів — результат наполегливості, професіоналізму та високого рівня майстерності вихованця київської школи. Суркіс зазначив, що Забарний завжди поводився зразково — на тренуваннях і в матчах, і продовжує робити клуб щасливим.

Ілля Забарний під час медобстеження. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Що Суркіс сказав про Забарного

Президент клубу також нагадав, що Ілля довгі роки демонстрував характер та видатний підхід до кожного тренування, завдяки чому отримав шанс заявити про себе не тільки на національній, а й на міжнародній арені.

"Ілля, від імені всієї родини "Динамо" щиро вітаю тебе з переходом до "ПСЖ". Те, що ти став першим українцем у складі чемпіона Ліги чемпіонів, це величезна честь. Це досягнення, якого не кожен європеєць досягне, а ти — домігся. Я впевнений, ти принесеш парижанам стабільність, силу і трофеї", — заявив Суркіс.

Київське "Динамо" отримає мінімум 10 млн євро від продажу Забарного. Це 20 % від різниці між сумою трансферу в "ПСЖ" й тією, за яку "Борнмут" купив гравця в "Динамо". Також можливе надходження додаткового платежу солідарності, що доведе загальну суму до близько 16,75 млн євро.

