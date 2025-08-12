Что Суркис сказал Забарному после трансфера в ПСЖ

Илья Забарный в Париже. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный официально перешел в "ПСЖ". Спортсмен заключил пятилетний контракт и стал первым украинцем в истории парижского гранда.

Президент "Динамо" Игорь Суркис отреагировал на это событие, сообщает пресс-служба "бело-синих".

Реклама

Читайте также:

Глава украинского клуба подчеркнул, что переход в один из ведущих европейских клубов — результат упорства, профессионализма и высокого уровня мастерства воспитанника киевской школы. Суркис отметил, что Забарный всегда вел себя образцово — на тренировках и в матчах, и продолжает делать клуб счастливым.

Илья Забарный во время медобследования. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Что Суркис сказал о Забарном

Президент клуба также напомнил, что Илья долгие годы демонстрировал характер и выдающийся подход к каждой тренировке, благодаря чему получил шанс заявить о себе не только на национальной, но и на международной арене.

"Илья, от лица всей семьи "Динамо" искренне поздравляю тебя с переходом в "ПСЖ". То, что ты стал первым украинцем в составе чемпиона Лиги чемпионов, это огромная честь. Это достижение, которого не каждый европеец достигнет, а ты — добился. Я уверен, ты принесешь парижанам стабильность, силу и трофеи", — заявил Суркис.

Киевское "Динамо" получит минимум 10 млн евро от продажи Забарного. Это 20 % от разницы между суммой трансфера в "ПСЖ" и той, за которую "Борнмут" купил игрока у "Динамо". Также возможно поступление дополнительного платежа солидарности, что доведет общую сумму до около 16,75 млн евро.

Напомним, столичный "Локомотив" фактически обвинил "Шахтер" в краже своего тренера.

Рой Джонс объяснил, почему Мозесу Итауме не следует соглашаться на бой с Александром Усиком.

Украинский чемпион лишится пояса по версии WBO, если не согласится провести поединок уже осенью.

Сразу три легкоатлетки из Украины выступят в Силезии — где и когда смотреть этап Бриллиантовой лиги.