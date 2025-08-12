Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Как Суркис поздравил Забарного с переходом в ПСЖ

Как Суркис поздравил Забарного с переходом в ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 14:01
Что Суркис сказал Забарному после трансфера в ПСЖ
Илья Забарный в Париже. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный официально перешел в "ПСЖ". Спортсмен заключил пятилетний контракт и стал первым украинцем в истории парижского гранда.

Президент "Динамо" Игорь Суркис отреагировал на это событие, сообщает пресс-служба "бело-синих".

Реклама
Читайте также:

Глава украинского клуба подчеркнул, что переход в один из ведущих европейских клубов — результат упорства, профессионализма и высокого уровня мастерства воспитанника киевской школы. Суркис отметил, что Забарный всегда вел себя образцово — на тренировках и в матчах, и продолжает делать клуб счастливым.

Илья Забарный
Илья Забарный во время медобследования. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Что Суркис сказал о Забарном

Президент клуба также напомнил, что Илья долгие годы демонстрировал характер и выдающийся подход к каждой тренировке, благодаря чему получил шанс заявить о себе не только на национальной, но и на международной арене.

"Илья, от лица всей семьи "Динамо" искренне поздравляю тебя с переходом в "ПСЖ". То, что ты стал первым украинцем в составе чемпиона Лиги чемпионов, это огромная честь. Это достижение, которого не каждый европеец достигнет, а ты — добился. Я уверен, ты принесешь парижанам стабильность, силу и трофеи", — заявил Суркис.

Киевское "Динамо" получит минимум 10 млн евро от продажи Забарного. Это 20 % от разницы между суммой трансфера в "ПСЖ" и той, за которую "Борнмут" купил игрока у "Динамо". Также возможно поступление дополнительного платежа солидарности, что доведет общую сумму до около 16,75 млн евро. 

Напомним, столичный "Локомотив" фактически обвинил "Шахтер" в краже своего тренера. 

Рой Джонс объяснил, почему Мозесу Итауме не следует соглашаться на бой с Александром Усиком. 

Украинский чемпион лишится пояса по версии WBO, если не согласится провести поединок уже осенью. 

Сразу три легкоатлетки из Украины выступят в Силезии — где и когда смотреть этап Бриллиантовой лиги. 

футбол Динамо ПСЖ Футбол трансферы Игорь Суркис Илья Забарный
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации