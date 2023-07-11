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Як Світоліна перемогла Свьонтек: відео найкращих моментів матчу

11 липня 2023 22:40
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Агабекян Карен
редактор
Як Світоліна перемогла Свьонтек: відео найкращих моментів матчу
Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У чвертьфіналі "Вімблдону" українська тенісистка Еліна Світоліна зіграла проти першої ракетки світу Іги Свьонтек. У трьох сетах дівчата показали дуже напружене протистояння.

Переможцем матчу стала українка із рахунком 7:5, 6:7, 6:2, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що на шляху до чвертьфіналу Світоліна обіграла Вінус Вільямс, Елізу Мертенс, Софію Кенін та Вікторію Азаренко. У півфіналі Світоліна зіграє проти чеської тенісистки Маркети Вондроушової, яка на Олімпійських іграх-2020 завадила Еліні дістатися олімпійського золота.

Відео найкращих моментів матчу

Зазначимо, що тенісистки раніше грали одна з одною на турнірі в Римі 2021-го року і тоді у двох сетах перемогла Іга. Той матч через дощ переривався і грали його два дні.

2022-го Світоліна взяла паузу на народження дитини, а через дев'ять місяців обіграла першу ракетку світу. Зазначимо, що вихід до півфіналу "Вімблдону" підняв Еліну з 76-го місця у рейтингу WTA у топ-30. Ще три місяці тому одеситка через декрет взагалі не мала очок у рейтингу.

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