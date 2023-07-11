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Как Свитолина победила Свентек: видео лучших моментов матча

11 июля 2023 22:40
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Агабекян Карен
редактор
Как Свитолина победила Свентек: видео лучших моментов матча
Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В четвертьфинале "Уимблдона" украинская теннисистка Элина Свитолина сыграла против первой ракетки мира Игой Свентек. В трех сетах девушки показали очень напряженное противостояние.

Победителем матча стала украинка со счетом 7:5, 6:7, 6:2, сообщает портал Новини.LIVE.

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Отметим, что на пути к четвертьфиналу Свитолина обыграла Винус Уильямс, Элизе Мертенс, Софию Кенин и Викторию Азаренко. В полуфинале Свитолина сыграет против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой, которая на Олимпийских играх-2020 помешала Элине добраться до олимпийского золота.

Видео лучших моментов матча

Отметим, что теннисистки ранее играли друг с другом на турнире в Риме в 2021-м году и тогда в двух сетах победила Ига. Тот матч из-за дождя прерывался и играли его в два дня.

В 2022-м Свитолина взяла паузу на рождение ребенка, а спустя девять месяцев обыграла первую ракетку мира. Отметим, что выход в полуфинал "Уимблдона" поднял Элину с 76-го места в рейтинге WTA в топ-30. Еще три месяца назад одесситка из-за декрета вообще не имела очков в рейтинге.

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