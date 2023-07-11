Как Свитолина победила Свентек: видео лучших моментов матча

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

В четвертьфинале "Уимблдона" украинская теннисистка Элина Свитолина сыграла против первой ракетки мира Игой Свентек. В трех сетах девушки показали очень напряженное противостояние.

Победителем матча стала украинка со счетом 7:5, 6:7, 6:2, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что на пути к четвертьфиналу Свитолина обыграла Винус Уильямс, Элизе Мертенс, Софию Кенин и Викторию Азаренко. В полуфинале Свитолина сыграет против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой, которая на Олимпийских играх-2020 помешала Элине добраться до олимпийского золота.

Видео лучших моментов матча

Отметим, что теннисистки ранее играли друг с другом на турнире в Риме в 2021-м году и тогда в двух сетах победила Ига. Тот матч из-за дождя прерывался и играли его в два дня.

В 2022-м Свитолина взяла паузу на рождение ребенка, а спустя девять месяцев обыграла первую ракетку мира. Отметим, что выход в полуфинал "Уимблдона" поднял Элину с 76-го места в рейтинге WTA в топ-30. Еще три месяца назад одесситка из-за декрета вообще не имела очков в рейтинге.

Напомним, хавбек Михаил Мудрик определился с будущим в "Челси" после разговора с Почеттино.

Голкипер Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Германии вместо трансфера в "Интер".

Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца.

Полузащитник Виктор Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги.

Андрей Лунин стал трансферной целью испанского клуба: "Реал" отпустит голкипера.