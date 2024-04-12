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Як Трубін зіграв за Бенфіку в Лізі Європи — оцінки за матч

12 квітня 2024 13:19
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Агабекян Карен
редактор
Як Трубін зіграв за Бенфіку в Лізі Європи — оцінки за матч
Голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін та партнери по команді. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes
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Агабекян Карен
редактор

У першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи "Бенфіка" обіграла "Марсель" (2:1). З перших хвилин у складі лісабонців зіграв український голкіпер Анатолій Трубін.

Українець провів на полі весь матч та отримав найгірші оцінки у стартовому складі своєї команди, повідомив портал Новини.LIVE.

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Оцінки Анатолія Трубіна

Трубін пропустив лише раз. За рахунку 2:0 гол у його ворота забив П'єр-Ерік Обамеянг.

Анатолій за матч здійснив один сейв, 28 разів торкнувся м'яча, віддав 19 точних пасів із 20 (точність — 95%).

Авторитетний статистичний портал WhoScored дав Трубіну оцінку — 6,0. У стартовому складі клубу гірше оцінили лише Антоніо Сілву — 5,8. Найкращим гравцем команди став Анхель Ді Марія — 7,7.

Анатолій Трубін
Оцінки за матч "Бенфіка" — "Марсель" від WhoScored. Фото: скриншот

Статистичний портал SofaScore дав українцю найгіршу оцінку у стартовому складі своєї команди — 6,6 балів. Найкращим знову став Ді Марія — 7,8.

Анатолій Трубін
Оцінки за матч "Бенфіка" — "Марсель" від SofaScore. Фото: скриншот

Трубін у поточному сезоні провів 43 матчі у всіх турнірах пропустивши в них 43 м'ячі та провівши 16 сухих матчів.

Нагадаємо, Зінченко чекає на трансфер з "Арсенала" — куди перейде українець.

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"Ліверпуль" зазнав принизливої поразки від "Аталанти" й результати інших матчів ЛЄ.

Бущан оцінив помилки Луніна у матчі "Реала" з "Манчестер Сіті". 

футбол
Ліга Європи
Марсель
Бенфіка
Анатолій Трубін
українські легіонери (футбол)

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