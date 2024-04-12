Как Трубин сыграл за Бенфику в Лиги Европы — оценки за матч

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин и партнеры по команде. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

В первом матче четвертьфинала Лиги Европы "Бенфика" обыграла "Марсель" (2:1). С первых минут в составе лиссабонцев сыграл украинский голкипер Анатолий Трубин.

Украинец провел на поле весь матч и получил худшие оценки в стартовом составе своей команды, сообщил портал Новини.LIVE.

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Оценки Анатолия Трубина

Трубин пропустил лишь раз. При счете 2:0 гол в его ворота забил Пьер-Эрик Обамеянг.

Анатолий за матч совершил один сейв, 28 раз коснулся мяча, отдал 19 точных пасов из 20 (точность — 95%).

Авторитетный статистический портал WhoScored дал Трубину оценку — 6,0. В стартовом составе клуба хуже оценили лишь Антонио Силву — 5,8. Лучшим игроком команды стал Анхель Ди Мария — 7,7.

Оценки за матч "Бенфика" — "Марсель" от WhoScored. Фото: скриншот

Статистический портал SofaScore дал украинцу худшую оценку в стартовом составе своей команды — 6,6 баллов. Лучшим снова стал Ди Мария — 7,8.

Оценки за матч "Бенфика" — "Марсель" от SofaScore. Фото: скриншот

Трубин в текущем сезоне провел 43 матча во всех турнирах пропустив в них 43 мяча, и проведя 16 сухих матчей.

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