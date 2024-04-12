Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Как Трубин сыграл за Бенфику в Лиги Европы — оценки за матч arrow

Как Трубин сыграл за Бенфику в Лиги Европы — оценки за матч

12 апреля 2024 13:19
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Как Трубин сыграл за Бенфику в Лиги Европы — оценки за матч
Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин и партнеры по команде. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В первом матче четвертьфинала Лиги Европы "Бенфика" обыграла "Марсель" (2:1). С первых минут в составе лиссабонцев сыграл украинский голкипер Анатолий Трубин.

Украинец провел на поле весь матч и получил худшие оценки в стартовом составе своей команды, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Оценки Анатолия Трубина

Трубин пропустил лишь раз. При счете 2:0 гол в его ворота забил Пьер-Эрик Обамеянг.

Анатолий за матч совершил один сейв, 28 раз коснулся мяча, отдал 19 точных пасов из 20 (точность — 95%).

Авторитетный статистический портал WhoScored дал Трубину оценку — 6,0. В стартовом составе клуба хуже оценили лишь Антонио Силву — 5,8. Лучшим игроком команды стал Анхель Ди Мария — 7,7.

Анатолий Трубин
Оценки за матч "Бенфика" — "Марсель" от WhoScored. Фото: скриншот

Статистический портал SofaScore дал украинцу худшую оценку в стартовом составе своей команды — 6,6 баллов. Лучшим снова стал Ди Мария — 7,8.

Анатолий Трубин
Оценки за матч "Бенфика" — "Марсель" от SofaScore. Фото: скриншот

Трубин в текущем сезоне провел 43 матча во всех турнирах пропустив в них 43 мяча, и проведя 16 сухих матчей.

Напомним, Зинченко ждет трансфер из "Арсенала" — куда перейдет украинец. 

Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали.

"Ливерпуль" потерпел унизительное поражение от "Аталанты" и результаты других матчей ЛЕ.

Бущан оценил ошибки Лунина в матче "Реала" с "Манчестер Сити".

футбол
Лига Европы
Марсель
Бенфика
Анатолий Трубин
украинские легионеры (футбол)

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый