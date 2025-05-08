Країни, які перемогли футбольне насильство

Атмосфера на стадіоні "ПСЖ". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Вихід "ПСЖ" у фінал Ліги чемпіонів спровокував серйозні заворушення на вулицях Парижа. Вболівальники палили автівки, запускали феєрверки та вступали в протистояння з поліцією.

Проблему поведінки фанатів давно намагаються вирішити у світі, і вже є деякі досягнення, повідомляє BBC Sport.

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Останніми роками фанатське насильство стало однією з найгостріших проблем футбольного світу. Спалені автівки, бійки на стадіонах і за його межами, сутички з поліцією — все це перетворює свято спорту на поле битви. Однак у багатьох країнах знайшли дієві методи боротьби з футбольними хуліганами.

Заворушення в Парижі. Фото: Reuters/Benoit Tessier

За даними UEFA, з початку 2000-х років рівень насильства на стадіонах Європи знизився майже на 40%. У Великій Британії після трагедії на стадіоні "Гіллсборо" було запроваджено жорсткі закони: заборона на відвідування матчів для відомих хуліганів, відеоспостереження на стадіонах та конфіскація паспортів перед виїзними іграми. Ці заходи серйозно вдарили по фанатських угрупованнях.

Вболівальники "ПСЖ" після матчу. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Позитивні приклади фанатських рухів

Але боротьба — це не тільки репресії. У Німеччині клуби активно працюють із фанатами: створюють спеціальні фан-клуби, проводять спільні заходи, залучають фанатських лідерів до обговорення заходів безпеки. У результаті рівень насильства в Бундеслізі один із найнижчих у Європі. У Нідерландах впровадили систему Fan Coaching, де з молодими вболівальниками працюють соціальні педагоги.

Футболісти аргентинського "Рівер Плейт" дякують вболівальникам. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

У Південній Америці, де фанатизм досягає неймовірного напруження, влада Аргентини та Бразилії експериментує з м'якими методами: наприклад, обмін квитками на участь у соціально корисних проєктах та запровадження сімейних секторів на стадіонах. Позитивний приклад — фанати "Атлетіко Насьональ" (Колумбія), які організовують благодійні акції та допомагають сім'ям загиблих фанатів суперників.

Чи потрібні реформи Україні

На тлі цього Україна, де сплески фанатського насильства зі зрозумілих причин останніми роками не трапляються, поки що робить тільки перші кроки. Багато фанатів беруть участь у патріотичних і волонтерських рухах, допомагають армії, збирають гуманітарну допомогу. До 2022 року клуби та керівництво українського футболу вело системну роботу з вболівальниками, але практично без профілактики, виховання та впровадження європейських стандартів безпеки.

Перформанс вболівальників "Боруссії" (Дортмунд). Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Підбиття підсумків

Досвід Європи та Південної Америки показує, що перемогти фанатське насильство можна не тільки кийками, а й через діалог. Головне — працювати з уболівальниками, а не просто боротися з ними. Якщо знайти правильний баланс, футбол знову стане місцем радості, а не страху.

В Англії фанати "Ліверпуля" та "Манчестер Сіті" беруть активну участь у благодійних проєктах: збирають кошти для лікарень, допомагають безхатченкам, організовують дитячі футбольні школи. У Німеччині ультрас "Санкт-Паулі" стали символом антифашистського та соціального руху, просуваючи ідеї рівності та підтримки меншин.

У Латинській Америці фанати "Атлетіко Насьональ" (Колумбія) після трагедії з "Шапекоенсе" зібрали допомогу для родин загиблих, а вболівальники "Сан-Лоренсо" (Аргентина) підтримують місцеві школи та дитячі будинки. Ці приклади доводять: фанатський рух може бути не тільки джерелом проблем, а й величезною соціальною силою.

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