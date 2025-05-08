Страны, которые победили футбольное насилие

Атмосфера на стадионе "ПСЖ". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Выход "ПСЖ" в финал Лиги чемпионов спровоцировал серьезные беспорядки на улицах Парижа. Болельщики жгли машины, запускали фейерверки и вступали в противостояние с полицией.

Проблему поведения фанатов давно пытаются решить в мире, и уже есть некоторые достижения, сообщает BBC Sport.

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В последние годы фанатское насилие стало одной из самых острых проблем футбольного мира. Сожженные машины, драки на стадионах и за его пределами, стычки с полицией — все это превращает праздник спорта в поле битвы. Однако во многих странах нашли действенные методы борьбы с футбольными хулиганами.

Беспорядки в Париже. Фото: Reuters/Benoit Tessier

По данным UEFA, с начала 2000-х годов уровень насилия на стадионах Европы снизился почти на 40%. В Великобритании после трагедии на стадионе "Хиллсборо" были введены жесткие законы: запрет на посещение матчей для известных хулиганов, видеонаблюдение на стадионах и конфискация паспортов перед выездными играми. Эти меры серьезно ударили по фанатским группировкам.

Болельщики "ПСЖ" после матча. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Позитивные примеры фанатских движений

Но борьба — это не только репрессии. В Германии клубы активно работают с фанатами: создают специальные фан-клубы, проводят совместные мероприятия, включают фанатских лидеров в обсуждение мер безопасности. В результате уровень насилия в Бундеслиге один из самых низких в Европе. В Нидерландах внедрили систему Fan Coaching, где с молодыми болельщиками работают социальные педагоги.

Футболисты аргентинского "Ривер Плейт" благодарят болельщиков. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

В Южной Америке, где фанатизм достигает невероятного накала, власти Аргентины и Бразилии экспериментируют с мягкими методами: например, обмен билетами на участие в социально полезных проектах и введение семейных секторов на стадионах. Позитивный пример — фанаты "Атлетико Насьональ" (Колумбия), которые организовывают благотворительные акции и помогают семьям погибших фанатов соперников.

Нужны ли реформы Украине

На фоне этого Украина, где всплески фанатского насилия по понятным причинам в последние годы не встречаются, пока что делает только первые шаги. Многие фанаты участвуют в патриотических и волонтерских движениях, помогают армии, собирают гуманитарную помощь. До 2022 года клубы и руководство украинского футбола вело системную работу с болельщиками, но практически без профилактики, воспитания и внедрения европейских стандартов безопасности.

Перформанс болельщиков "Боруссии" (Дортмунд). Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Подведение итогов

Опыт Европы и Южной Америки показывает, что победить фанатское насилие можно не только дубинками, но и через диалог. Главное — работать с болельщиками, а не просто бороться с ними. Если найти верный баланс, футбол вновь станет местом радости, а не страха.

В Англии фанаты "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" активно участвуют в благотворительных проектах: собирают средства для больниц, помогают бездомным, организуют детские футбольные школы. В Германии ультрас "Санкт-Паули" стали символом антифашистского и социального движения, продвигая идеи равенства и поддержки меньшинств.

В Латинской Америке фанаты "Атлетико Насьональ" (Колумбия) после трагедии с "Шапекоэнсе" собрали помощь для семей погибших, а болельщики "Сан-Лоренсо" (Аргентина) поддерживают местные школы и детские дома. Эти примеры доказывают: фанатское движение может быть не только источником проблем, но и огромной социальной силой.

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