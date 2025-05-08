ПСЖ в финале ЛЧ — на улицах Парижа хаос и беспорядки

Болельщики "ПСЖ" празднуют победу над "Арсеналом". Фото: Reuters/Abdul Saboor

Второй в истории выход "Пари Сен-Жермен" в финал Лиги чемпионов был омрачен шокирующим инцидентом в центре Парижа. После победы над лондонским "Арсеналом" со счетом 2:1 толпы болельщиков хлынули на улицы города.

Парижане бурно отпраздновали историческое событие, это закончилось беспорядками на Елисейских полях, сообщает издание Le Parisien.

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Согласно информации французского издания, один из водителей оказался в эпицентре фанатского безумия. На опубликованных в сети кадрах видно, как толпа окружила машину и начала пытаться разбить окна. Водитель в панике нажал на газ, сбив нескольких человек. После этого разъяренные болельщики вытащили мужчину из автомобиля, а машину подожгли.

Последствия инцидента

По последним данным, три человека получили тяжелые травмы, один из них находится в критическом состоянии. О судьбе водителя пока информации нет, правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Болельщики "ПСЖ" с файерами. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Этот инцидент бросает тень на радость парижан, ведь "ПСЖ" второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. В решающем матче, который состоится 31 мая на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене, парижане сыграют с миланским "Интером".

Полицейский на улице Парижа. Фото: Reuters/Abdul Saboor

Фанатское безумие в Париже напоминает, насколько спорт может объединять, но также и нести риски. Местные власти уже пообещали усилить меры безопасности на время финала, чтобы избежать подобных трагедий.

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