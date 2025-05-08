ПСЖ у фіналі ЛЧ — на вулицях Парижа хаос та заворушення

Вболівальники "ПСЖ" святкують перемогу над "Арсеналом". Фото: Reuters/Abdul Saboor

Другий в історії вихід "Парі Сен-Жермен" до фіналу Ліги чемпіонів був затьмарений шокуючим інцидентом у центрі Парижа. Після перемоги над лондонським "Арсеналом" із рахунком 2:1 натовпи вболівальників хлинули на вулиці міста.

Парижани бурхливо відсвяткували історичну подію, це закінчилося заворушеннями на Єлисейських полях, повідомляє видання Le Parisien.

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Згідно з інформацією французького видання, один із водіїв опинився в епіцентрі фанатського божевілля. На опублікованих у мережі кадрах видно, як натовп оточив машину та почав намагатися розбити вікна. Водій у паніці натиснув на газ, збивши кількох людей. Після цього розлючені вболівальники витягли чоловіка з автомобіля, а машину підпалили.

Наслідки інциденту

За останніми даними, троє людей дістали важкі травми, одна з них перебуває в критичному стані. Про долю водія поки що інформації немає, правоохоронні органи з'ясовують обставини події.

Вболівальники "ПСЖ" із фаєрами. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Цей інцидент кидає тінь на радість парижан, адже "ПСЖ" вдруге в історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі, який відбудеться 31 травня на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені, парижани зіграють із міланським "Інтером".

Поліцейський на вулиці Парижа. Фото: Reuters/Abdul Saboor

Фанатське безумство в Парижі нагадує, наскільки спорт може об'єднувати, але також і нести ризики. Місцева влада вже пообіцяла посилити заходи безпеки на час фіналу, щоб уникнути подібних трагедій.

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