Забарний, Зінченко та інші трансфери — які клуби цікавляться українцями

Гравці збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine

Цікавість до українських футболістів у світі збільшується з кожним трансферним вікном. Світові клуби "ганяються" за молодими талантами з України, а також активно слідкують за гравцями національної збірної.

Ілля Забарний, Олександр Зінченко, Артем Довбик, Георгій Бущан, Олександр Зубков — це лише частина прізвищ, які періодично лунали та продовжують лунати у графі "трансферні переходи та чутки", пише портал Новини.LIVE.

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Ми розкажемо про ключові трансферні переходи українців — ті, що вже відбулись, а також ті, на які ще варто чекати.

Футболісти збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine

Бущан, Степаненко, Зубков

Це ті переходи, які вже відбулися. І навряд чи можна сказати, що всі вони були очікуваними.

Голкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан став гравцем саудівського "Аль-Шабаба". Це основний кіпер киян, і навряд чи ще кілька місяців тому хтось міг повірити, що подібний трансфер відбудеться. Але він відбувся.

"Аль-Шабаб" заплатив за українця 3,5 євро. І він вже навіть встиг дебютувати у новому клубі.

Капітан донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко переїхав до Туреччини, де підписав контракт з "Еюспором". Це непогане продовження кар'єри для заслуженого українського гравця, який ще відчуває сили продовжувати грати у футбол.

Ще один "гірник", Олександр Зубков дуже довго фігурував у різноманітних ЗМІ. Турецький "Трабзонспор" прямо дуже його хотів, тому трансферна "сага" продовжувалась кілька місяців.

У підсумку вона завершилась переходом українця до Туреччини. З чим його і вітаємо і бажаємо успішних виступів.

Забарний, Зінченко, Довбик

Захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний — напевно, найбажаніший український гравець прямо зараз. Якщо ви зберете у одну купу назви всіх топових клубів основних європейських чемпіонатів — практично всі вони цікавляться Іллею.

"Борнмут" зараз показує прекрасні результати у АПЛ, Забарний — дуже стабільний і якісний захист, тому є всі причини вірити у те, що вже влытку український захисник піде на підвищення.

Інша справа — Зінченко. Олександр, на жаль, втратив місце в основі лондонського "Арсенала" і вже давно знаходиться у списку тих, кого б "каноніри" воліли б продати.

На Зінченка є попит. При чому, достатньо серйозний. Це клуби з Англії, Італії, Туреччини... Тобто варіантів у Олександра вдосталь. Є впевнена думка, що один із цих варіантів він обере вже влітку.

Артем Довбик непогано почуває себе у "Ромі". Але критику свою він отримує, при цьому інколи досить серйозну. На фоні цього відновились чутки, що українець може змінити клуб, де поки що адаптація проходить доволі складно.

Трубін, Матвієнко, Судаков

Це ті прізвища, які вже давно і дуже "щільно" на радарі скаутів. Голкіпер португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін може вже найближчим часом змінити клуб на більш статусний. За ним постійна черга зі спостерігачів з Англії та Італії.

Георгій Судаков — це головний "трансферний актив" "Шахтаря" на сьогоднішній день. Є обережна підозра, що його трохи перетримали, але попит на нього є. І "Шахтар" досі хоче за нього багато грошей.

"Наполі", "Тоттенгем" і так далі — це ті команди, які досі в черзі. Тому не буде сюрпризом, якщо Судаков теж влітку таки зможе змінити клуб.

Микола Матвієнко завжди фігурував у різноманітних трансферних чутках, але з цього ніколи не виходило нічого конкретного. Остання з них — це зацікавленість збоку французького "Марселя". Проте, і тут "геппі-енду" не вийшло.

Матвієнко — капітан "Шахтаря" і дуже помітний гравець збірної України. Чи змінить він клуб? Ця вірогідність досі є.

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