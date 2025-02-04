Забарный, Зинченко и другие трансферы — какие клубы интересуются украинцами

Игроки сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine

Интерес к украинским футболистам в мире увеличивается с каждым трансферным окном. Мировые клубы "гоняются" за молодыми талантами из Украины, а также активно следят за игроками национальной сборной.

Илья Забарный, Александр Зинченко, Артем Довбик, Георгий Бущан, Александр Зубков — это лишь часть фамилий, которые периодически звучали и продолжают звучать в графе "трансферные переходы и слухи", пишет портал Новини.LIVE.

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Мы расскажем о ключевых трансферных переходах украинцев — тех, что уже состоялись, а также те, которых еще стоит ждать.

Футболисты сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine

Бущан, Степаненко, Зубков

Это те переходы, которые уже состоялись. И вряд ли можно сказать, что все они были ожидаемыми.

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан стал игроком саудовского "Аль-Шабаба". Это основной кипер киевлян, и вряд ли еще несколько месяцев назад кто-то мог поверить, что подобный трансфер состоится. Но он состоялся.

"Аль-Шабаб" заплатил за украинца 3,5 евро. И он уже даже успел дебютировать в новом клубе.

Капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко переехал в Турцию, где подписал контракт с "Эюспором". Это неплохое продолжение карьеры для заслуженного украинского игрока, который еще чувствует силы продолжать играть в футбол.

Еще один "горняк", Александр Зубков очень долго фигурировал в различных СМИ. Турецкий "Трабзонспор" прямо очень его хотел, поэтому трансферная "сага" продолжалась несколько месяцев.

В итоге она завершилась переходом украинца в Турцию. С чем его и поздравляем и желаем успешных выступлений.

Забарный, Зинченко, Довбик

Защитник английского "Борнмута" Илья Забарный — наверное, самый желанный украинский игрок прямо сейчас. Если вы соберете в одну кучу названия всех топовых клубов основных европейских чемпионатов — практически все они интересуются Ильей.

"Борнмут" сейчас показывает прекрасные результаты в АПЛ, Забарный — очень стабильную и качественную защиту, поэтому есть все причины верить в то, что уже скоро украинский защитник пойдет на повышение.

Другое дело — Зинченко. Александр, к сожалению, потерял место в основе лондонского "Арсенала" и уже давно находится в списке тех, кого бы "канониры" предпочли бы продать.

На Зинченко есть спрос. Причем, достаточно серьезный. Это клубы из Англии, Италии, Турции... То есть вариантов у Александра достаточно. Есть уверенное мнение, что один из этих вариантов он выберет уже летом.

Артем Довбик неплохо чувствует себя в "Роме". Но критику свою он получает, при этом иногда достаточно серьезную. На фоне этого возобновились слухи, что украинец может сменить клуб, где пока адаптация проходит довольно сложно.

Трубин, Матвиенко, Судаков

Это те фамилии, которые уже давно и очень "плотно" на радаре скаутов. Голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин может уже в ближайшее время сменить клуб на более статусный. За ним постоянная очередь из наблюдателей из Англии и Италии.

Георгий Судаков — это главный "трансферный актив" "Шахтера" на сегодняшний день. Есть осторожное подозрение, что его немного передержали, но спрос на него есть. И "Шахтер" до сих пор хочет за него много денег.

"Наполи", "Тоттенхэм" и так далее — это те команды, которые до сих пор в очереди. Поэтому не будет сюрпризом, если Судаков тоже летом таки сможет сменить клуб.

Николай Матвиенко всегда фигурировал в различных трансферных слухах, но из этого никогда не получалось ничего конкретного. Последняя из них — это заинтересованность со стороны французского "Марселя". Однако, и здесь "хэппи-энда" не получилось.

Матвиенко — капитан "Шахтера" и очень заметный игрок сборной Украины. Сменит ли он клуб? Эта вероятность до сих пор есть.

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