Зубков після переходу до Трабзонспора попрощався з Шахтарем

Зубков емоційно звернувся до Шахтаря — що написав гравець
Півзахисник збірної України Олександр Зубков став гравцем турецького "Трабзонспору". Клуб з чорноморського узбережжя заплатив "Шахтарю" 7,5 млн євро.
Зубков же в Instagram опублікував пост, в якому попрощався з "гірниками".
Прощання Зубкова з "Шахтарем"
Зубков подякував клубу, зазначивши, що як уродженець Донбасу завжди мріяв грати за "Шахтар". До того ж він тричі приходив до клубу.
Зубков висловив слова вдячності усім, хто в клубі працював і продовжує працювати, та уболівальникам, які підтримують команду у різні часи.
Окремо він висловив вдячність захисникам України, президенту клубу та керівництву за довіру, і побажав успіхів тренерському штабу.
"Подяка президенту та директорам за те що повірили у мене. Бажаю удачі всьому тренерському штабу Good luck, Mister. Мої пацани, дякую вам за класні моменти і за те чого ми досягнули за ці 2.5 роки. Сподіваюсь, скоро зустрінемось і пообнімаємось", — написав Зубков.
Нагадаємо, донецький "Шахтар" може покинути ще один гравець збірної України з футболу.
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