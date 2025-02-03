Зубков после перехода в Трабзонспор попрощался с Шахтером после перехода в Трабзонспор

Александр Зубков. Фото: instagram.com/zubiksane4ka

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков стал игроком турецкого "Трабзонспора". Клуб с черноморского побережья заплатил "Шахтеру" 7,5 млн евро.

Зубков же в Instagram опубликовал пост, в котором попрощался с "горняками".

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Прощание Зубкова с "Шахтером"

Зубков поблагодарил клуб, отметив, что как уроженец Донбасса всегда мечтал играть за "Шахтер". К тому же он трижды приходил в клуб.

Зубков выразил слова благодарности всем, кто в клубе работал и продолжает работать, и болельщикам, которые поддерживают команду в разные времена.

Отдельно он выразил благодарность защитникам Украины, президенту клуба и руководству за доверие, и пожелал успехов тренерскому штабу.

"Спасибо президенту и директорам за то что поверили в меня. Желаю удачи всему тренерскому штабу Good luck, Mister. Мои пацаны, спасибо вам за классные моменты и за то чего мы достигли за эти 2.5 года. Надеюсь, скоро встретимся и пообнимаемся", — написал Зубков.

Напомним, донецкий "Шахтер" может покинуть еще один игрок сборной Украины по футболу.

Бывший игрок "Шахтера" Михаил Мудрик в феврале будет знать о своем будущем.

Киевское "Динамо" может подписать игрока, который им стилистически не подходит.

О своем будущем в "Полесье" рассказал чемпион мира по боксу Александр Усик.