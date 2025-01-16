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Які оцінки Миколенко отримав за поразку від Астон Вілли

16 січня 2025 08:15
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Миколенко отримав високу оцінку за гру проти Астон Вілли — відео
Віталій Миколенко. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У 21-му турі АПЛ до керма ліверпульського "Евертона" повернувся Девід Мойєс, який був дуже успішним в цій команді. Лише Карло Анчелотті, як тренер, мав вигляд не гірше шотландського спеціаліста.

Першим суперником Мойєса після повернення до "ірисок" стала потужна "Астон Вілла", повідомив портал Новини.LIVE.

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Єдиний м’яч в матчі забив Уоллі Воткінс на 51-й хвилині. Гравця гостей пасом вивели на побачення з воротарем і він забив свій дев’ятий м’яч в сезоні. Цікаво, що свій перший вихід сам на сам гравець не реалізував.

Миколенко в цьому матчі був одним з найкращих у своїй команді. Українець мало помилявся та був стіною на своїй половині поля.

Виталий Миколенко
Віталій Миколенко у боротьбі з суперником. Фото: Reuters

Статистичний портал WhoScored поставив Миколенку оцінку 7.0 за матч. У складі "ірисок" більше лише у Джеймса Тарковскі — 7.2.

Статистичний портал Sofa Score поставив Миколенку оцінку — 7.2. Знову більше лише у Тарковскі — 7.4.

Після поразки "Евертон" йде на 16-му місці та лише на один бал випереджає зону вильоту.

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футбол Евертон Віталій Миколенко Астон Вілла українські легіонери (футбол)

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09:48 Стало відомо, хто з Руху їде на збори з Карпатами

09:34 Рух поїздів метро мостами під час тривог — у КМВА зробили заяву

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:29 Садовий виписав премію чиновниці міськради — стала відома сума

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