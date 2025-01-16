Миколенко отримав високу оцінку за гру проти Астон Вілли — відео

Які оцінки Миколенко отримав за поразку від Астон Вілли
У 21-му турі АПЛ до керма ліверпульського "Евертона" повернувся Девід Мойєс, який був дуже успішним в цій команді. Лише Карло Анчелотті, як тренер, мав вигляд не гірше шотландського спеціаліста.
Першим суперником Мойєса після повернення до "ірисок" стала потужна "Астон Вілла", повідомив портал Новини.LIVE.
Як зіграв Миколенко
Єдиний м’яч в матчі забив Уоллі Воткінс на 51-й хвилині. Гравця гостей пасом вивели на побачення з воротарем і він забив свій дев’ятий м’яч в сезоні. Цікаво, що свій перший вихід сам на сам гравець не реалізував.
Миколенко в цьому матчі був одним з найкращих у своїй команді. Українець мало помилявся та був стіною на своїй половині поля.
Статистичний портал WhoScored поставив Миколенку оцінку 7.0 за матч. У складі "ірисок" більше лише у Джеймса Тарковскі — 7.2.
Статистичний портал Sofa Score поставив Миколенку оцінку — 7.2. Знову більше лише у Тарковскі — 7.4.
Після поразки "Евертон" йде на 16-му місці та лише на один бал випереджає зону вильоту.
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