Миколенко отримав високу оцінку за гру проти Астон Вілли — відео

Віталій Миколенко. Фото: Reuters

У 21-му турі АПЛ до керма ліверпульського "Евертона" повернувся Девід Мойєс, який був дуже успішним в цій команді. Лише Карло Анчелотті, як тренер, мав вигляд не гірше шотландського спеціаліста.

Першим суперником Мойєса після повернення до "ірисок" стала потужна "Астон Вілла", повідомив портал Новини.LIVE.

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Єдиний м’яч в матчі забив Уоллі Воткінс на 51-й хвилині. Гравця гостей пасом вивели на побачення з воротарем і він забив свій дев’ятий м’яч в сезоні. Цікаво, що свій перший вихід сам на сам гравець не реалізував.

Миколенко в цьому матчі був одним з найкращих у своїй команді. Українець мало помилявся та був стіною на своїй половині поля.

Віталій Миколенко у боротьбі з суперником. Фото: Reuters

Статистичний портал WhoScored поставив Миколенку оцінку 7.0 за матч. У складі "ірисок" більше лише у Джеймса Тарковскі — 7.2.

Статистичний портал Sofa Score поставив Миколенку оцінку — 7.2. Знову більше лише у Тарковскі — 7.4.

Після поразки "Евертон" йде на 16-му місці та лише на один бал випереджає зону вильоту.

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