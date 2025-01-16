Миколенко получил высокую оценку за игру против Астон Виллы — видео

Виталий Миколенко. Фото: Reuters

В 21-м туре АПЛ к рулю ливерпульского "Эвертона" вернулся Дэвид Мойес, который ранее был очень успешным в этой команде. Лишь Карло Анчелотти, как тренер, выглядел не хуже шотландского специалиста.

Первым соперником Мойеса после возвращения к "ирискам" стала мощная "Астон Вилла", сообщил портал Новини.LIVE.

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Как сыграл Миколенко

Единственный мяч в матче забил Уолли Уоткинс на 51-й минуте. Игрока гостей пасом вывели на свидание с вратарем и он забил свой девятый мяч в сезоне. Интересно, что свой первый выход один на один игрок не реализовал.

Миколенко в этом матче был одним из лучших в своей команде. Украинец мало ошибался и был стеной на своей половине поля.

Виталий Миколенко в борьбе с соперником. Фото: Reuters

Статистический портал WhoScored поставил Миколенко оценку 7.0 за матч. В составе "ирисок" больше лишь у Джеймса Тарковски — 7.2.

Статистический портал Sofa Score поставил Миколенко оценку — 7.2. Снова больше было только у Тарковски — 7.4.

После поражения "Эвертон" идет на 16-м месте и лишь на одно очко опережает зону вылета.

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