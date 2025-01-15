В Эвертоне ищут конкурентов Миколенко — что известно

Новый тренер Эвертона определился относительно будущего Миколенко
"Эвертон" планирует усиление в зимнее трансферное окно. Эта новость прямо касается Виталия Миколенко.
Новый главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес хочет зимой усилить позиции фланговых защитников, сообщает TEAMtalk.
Речь идет, в том числе о позиции, на которой выступает Виталий Миколенко. И появление конкурентов украинца может произойти уже в ближайшее время.
"Эвертон" и трансферы
Клуб Миколенко точно интересуется правым защитником "Саутгемптона" Кайлом Уокер-Питерсом, чей контракт истекает летом 2025 года.
Также в клубе, по данным источников СМИ, активно рассматривают кандидатов на позицию левого защитника.
Обе позиции являются приоритетными для клуба на усиление.
Виталий Миколенко в этом сезоне отыграл 19 матчей за "Эвертон", в которых отметился одной голевой передачей.
Напомним, на украинца Александра Зинченко появился неожиданный покупатель.
Озвучены имена тренеров, которые возглавят юношеские и юниорские сборные Украины.
Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин может сменить клуб и чемпионат.
По данным источников, "Металлист 1925" объявил негласную войну "Шахтеру".
Читайте Новини.LIVE!