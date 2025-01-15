В Эвертоне ищут конкурентов Миколенко — что известно

Игрок английского "Эвертона" Виталий Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

"Эвертон" планирует усиление в зимнее трансферное окно. Эта новость прямо касается Виталия Миколенко.

Новый главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес хочет зимой усилить позиции фланговых защитников, сообщает TEAMtalk.

Читайте также:

Речь идет, в том числе о позиции, на которой выступает Виталий Миколенко. И появление конкурентов украинца может произойти уже в ближайшее время.

Игрок "Эвертона" Виталий Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

"Эвертон" и трансферы

Клуб Миколенко точно интересуется правым защитником "Саутгемптона" Кайлом Уокер-Питерсом, чей контракт истекает летом 2025 года.

Также в клубе, по данным источников СМИ, активно рассматривают кандидатов на позицию левого защитника.

Обе позиции являются приоритетными для клуба на усиление.

Виталий Миколенко в этом сезоне отыграл 19 матчей за "Эвертон", в которых отметился одной голевой передачей.

Напомним, на украинца Александра Зинченко появился неожиданный покупатель.

Озвучены имена тренеров, которые возглавят юношеские и юниорские сборные Украины.

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин может сменить клуб и чемпионат.

По данным источников, "Металлист 1925" объявил негласную войну "Шахтеру".