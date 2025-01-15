В Евертоні шукають конкурентів Миколенку — що відомо

Гравець англійського "Евертона" Віталій Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

"Евертон" планує підсилення у зимове трансферне вікно. Ця новина прямо стосується Віталія Миколенка.

Новий головний тренер "Евертона" Девід Моєс хоче взимку підсилити позиції флангових захисників, повідомляє TEAMtalk.

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Мова йде, у тому числі про позицію, на якій виступає Віталій Миколенко. І поява конкурентів українця може відбутися вже найближчим часом.

Гравець "Евертона" Віталій Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

"Евертон" та трансфери

Клуб Миколенка точно цікавиться правим захисником "Саутгемптона" Кайлом Вокер-Пітерсом, чий контракт спливає влітку 2025 року.

Також у клубі, за даними джерел ЗМІ, активно розглядають кандидатів на позицію лівого захисника.

Обидві позиції є пріоритетними для клубу на підсилення.

Віталій Миколенко цього сезону відіграв 19 матчів за "Евертон", у яких відзначився однією гольовою передачею.

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