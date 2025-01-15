Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Новий тренер Евертона визначився щодо майбутнього Миколенка arrow

Новий тренер Евертона визначився щодо майбутнього Миколенка

15 січня 2025 20:25
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
В Евертоні шукають конкурентів Миколенку — що відомо
Гравець англійського "Евертона" Віталій Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

"Евертон" планує підсилення у зимове трансферне вікно. Ця новина прямо стосується Віталія Миколенка.

Новий головний тренер "Евертона" Девід Моєс хоче взимку підсилити позиції флангових захисників, повідомляє TEAMtalk.

Читайте також:

Мова йде, у тому числі про позицію, на якій виступає Віталій Миколенко. І поява конкурентів українця може відбутися вже найближчим часом. 

Віталій Миколенко на тренуванні
Гравець "Евертона" Віталій Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

"Евертон" та трансфери

Клуб Миколенка точно цікавиться правим захисником "Саутгемптона" Кайлом Вокер-Пітерсом, чий контракт спливає влітку 2025 року.

Також у клубі, за даними джерел ЗМІ, активно розглядають кандидатів на позицію лівого захисника.

Обидві позиції є пріоритетними для клубу на підсилення.

Віталій Миколенко цього сезону відіграв 19 матчів за "Евертон", у яких відзначився однією гольовою передачею. 

Нагадаємо, на українця Олександра Зінченка з'явився неочікуваний покупець

Озвучені імена тренерів, які очолять юнацькі та юніорські збірні України.

Голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін може змінити клуб та чемпіонат. 

За даними джерел, "Металіст 1925" оголосив негласну війну "Шахтарю".

спорт футбол Евертон Віталій Миколенко тренер

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:36 Рух громадського транспорту під час тривог — реакція Кличка

21:32 Говорили про зброю — Залужний провів важливу зустріч у Британії

Text

21:20 Засновник РДК про росіян на боці України — інтерв'ю Вечір.LIVE

21:11 Рекомендації щодо майбутнього МСЕК та ВЛК — звіт НАЗК за 2024

20:33 Відключення світла в Одесі — графіки на завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:33 В Україні мають намір перейти з долара на євро — причини

20:03 Кількість українців, які виїхали і не повернулися, зросла втричі

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

19:55 Зеленський назвав відсоток української зброї на полі бою

19:34 Снігопад та ожеледиця — у Львові І рівень небезпеки завтра

21:36 Рух громадського транспорту під час тривог — реакція Кличка

21:32 Говорили про зброю — Залужний провів важливу зустріч у Британії

21:11 Рекомендації щодо майбутнього МСЕК та ВЛК — звіт НАЗК за 2024

20:33 Відключення світла в Одесі — графіки на завтра

20:33 В Україні мають намір перейти з долара на євро — причини

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:03 Кількість українців, які виїхали і не повернулися, зросла втричі

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

19:55 Зеленський назвав відсоток української зброї на полі бою

19:34 Снігопад та ожеледиця — у Львові І рівень небезпеки завтра

19:31 Хто з одеситів отримає максимальну пенсію — умови

Ексклюзив

18:49 Мобілізація заброньованих в 2025 році — юрист про нові правила

06:40 Нові ціни на кольорові метали в Україні — вартість латуні дивує

Ексклюзив

06:37 Наслідки екотерору з боку РФ — що буде з Чорним морем

14 січня 2025

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

Text

21:20 Засновник РДК про росіян на боці України — інтерв'ю Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленський назвав чотири умови для миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:49 Екстрена зустріч з Дудою у Польщі — ефір Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокоментував чутки про цензуру у законі про медіа

Text

14:30 Переговори Зеленського з Туском й Дудою — зустріч онлайн

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:50 Нардеп розповів, чому 18-річні хлопці не можуть бути військовими

Text

13:31 У штабах зараз втричі більше військових, ніж на фронті, — нардеп

Text

13:00 Візит Зеленського в Польщу та ситуація на фронті — ефір День.LIVE

Text

10:24 Експерт пояснив, чому долар може коштувати 47,5 грн в кінці року

Text

08:36 План Трампа по Україні і мобілізація молоді — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво