Барселона хоче підписати новий контракт з Ламіном Ямалом до 2030 року

Ламін Ямал. Фото: Reuters

Каталонська "Барселона" наразі вважає 17-річного вінгера Ламіна Ямала основною своєю зіркою. Тому клуб намагається продовжити контракт з ним.

Деталями щодо нового контракту Ямала поділився портал Goal.com.

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За інформацією джерела, керівництво "Барселони" майже домовилось про новий контракт з Ямалем. Наразі вони чекають 13 липня, коли футболіст відсвяткує своє 18-річчя. Тоді вони отримають право запропонувати довгостроковий контракт.

Попередня угода розрахована до 2026-го року, але клуб хоче покращити умови Ямалу й тому їм необхідно підписати новий контракт.

Раніше джерела повідомляли, що новий контракт буде до 30 червня 2030 року з підняттям зарплати у 15 разів — до 45 млн євро.

Цього сезону Ямал провів 45 матчів, де забив 14 м’ячів та віддав 24 асисти.

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