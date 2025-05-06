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Ямал близький, щоб продовжити контракт з Барселоною

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Дата публікації: 6 травня 2025 20:20
Барселона хоче підписати новий контракт з Ламіном Ямалом до 2030 року
Ламін Ямал. Фото: Reuters

Каталонська "Барселона" наразі вважає 17-річного вінгера Ламіна Ямала основною своєю зіркою. Тому клуб намагається продовжити контракт з ним.

Деталями щодо нового контракту Ямала поділився портал Goal.com.

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Ламін Ямал. Фото: Reuters

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За інформацією джерела, керівництво "Барселони" майже домовилось про новий контракт з Ямалем. Наразі вони чекають 13 липня, коли футболіст відсвяткує своє 18-річчя. Тоді вони отримають право запропонувати довгостроковий контракт.

Попередня угода розрахована до 2026-го року, але клуб хоче покращити умови Ямалу й тому їм необхідно підписати новий контракт.

Раніше джерела повідомляли, що новий контракт буде до 30 червня 2030 року з підняттям зарплати у 15 разів — до 45 млн євро.

Цього сезону Ямал провів 45 матчів, де забив 14 м’ячів та віддав 24 асисти.

Нагадаємо, у "Динамо" обрали футболіста, який може замінити Володимира Бражка.

Керівництво УПЛ ухвалило рішення щодо графіка матчів, яке обурить вболівальників.

Визначились потенційні суперники українських клубів в Лізі чемпіонів.

Раніше стало відомо, хто може замінити Олександра Шовковського в "Динамо".

футбол Футбол трансфери Барселона контракт Ламін Ямал
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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