Барселона хочет подписать новый контракт с Ламином Ямалом до 2030 года

Ямал близок, чтобы продлить контракт с Барселоной
Каталонская "Барселона" сейчас считает 17-летнего вингера Ламина Ямала основной своей звездой. Поэтому клуб пытается продлить контракт с ним.
Деталями относительно нового контракта Ямала поделился портал Goal.com.
Ямал задержится в "Барселоне"
По информации источника, руководство "Барселоны" почти договорилось о новом контракте с Ямалем. Сейчас они ждут 13 июля, когда футболист отпразднует свое 18-летие. Тогда они получат право предложить долгосрочный контракт.
Предыдущее соглашение рассчитано до 2026-го года, но клуб хочет улучшить условия Ямала и поэтому им необходимо подписать новый контракт.
Ранее источники сообщали, что новый контракт будет до 30 июня 2030 года с поднятием зарплаты в 15 раз — до 45 млн евро.
В этом сезоне Ямал провел 45 матчей, где забил 14 мячей и отдал 24 ассиста.
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