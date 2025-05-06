Барселона хочет подписать новый контракт с Ламином Ямалом до 2030 года

Ламин Ямал. Фото: Reuters

Каталонская "Барселона" сейчас считает 17-летнего вингера Ламина Ямала основной своей звездой. Поэтому клуб пытается продлить контракт с ним.

Деталями относительно нового контракта Ямала поделился портал Goal.com.

Реклама

Читайте также:

Ламин Ямал, фото: Reuters

Ямал задержится в "Барселоне"

По информации источника, руководство "Барселоны" почти договорилось о новом контракте с Ямалем. Сейчас они ждут 13 июля, когда футболист отпразднует свое 18-летие. Тогда они получат право предложить долгосрочный контракт.

Предыдущее соглашение рассчитано до 2026-го года, но клуб хочет улучшить условия Ямала и поэтому им необходимо подписать новый контракт.

Ранее источники сообщали, что новый контракт будет до 30 июня 2030 года с поднятием зарплаты в 15 раз — до 45 млн евро.

В этом сезоне Ямал провел 45 матчей, где забил 14 мячей и отдал 24 ассиста.

Напомним, в "Динамо" выбрали футболиста, который может заменить Владимира Бражка.

Руководство УПЛ приняло решение по графику матчей, которое возмутит болельщиков.

Определились потенциальные соперники украинских клубов в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно, кто может заменить Александра Шовковского в "Динамо".