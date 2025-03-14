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Ямаль неочікувано відповів на расизм фанатів Реала

14 березня 2025 21:15
Максим Коваленко - Редактор
Ямаль відреагував на расизм фанатів мадридського Реала
Гравець "Барселони" Ламін Ямаль (праворуч). Фото: REUTERS/Rodrigo Antunes
Максим Коваленко - Редактор

У європейському футболі триває боротьба з расизмом. Окремі гравці активно реагують на подібні випадки.

Гравець "Барселони" Ламін Ямаль відреагував на расизм з боку фанатів мадридського "Реала", пише Mundo Deportivo.

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Інцидент стався під час поєдинку між іспанськими топклубами у жовтні минулого року. Тоді "Барселона" перемогла з рахунком 4:0.

Що сказав Ямаль

"Моя мама дуже переживала, бо думала, що я засмучусь через все це. Вона хвилювалась і подзвонила мені, але я був дуже щасливий, тому що ми виграли з рахунком 4:0. Якби ми програли, можливо, я б задумався, чому люди говорять мені те чи інше", — зазначив гравець "Барселони". 

Ямаль додав, що "потрібно насолоджуватись життям, а коли хтось ображає тебе, це, тому що у нього погані цінності", 

Цього сезону Ламін Ямаль забив за "Барселону" 12 голів у 37 матчах. Він також віддав 16 гольових передач.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе онлайн-трансляцію поєдинку України та Бельгії у Лізі націй. 

Тим часом пройдуть матчі плей-оф у Групі А Ліги націй, детальніше про кожне протистояння тут.

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