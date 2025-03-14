Ямаль отреагировал на расизм фанатов мадридского Реала

Игрок "Барселоны" Ламин Ямаль (справа). Фото: REUTERS/Rodrigo Antunes

В европейском футболе продолжается борьба с расизмом. Отдельные игроки активно реагируют на подобные случаи.

Игрок "Барселоны" Ламин Ямаль отреагировал на расизм со стороны фанатов мадридского "Реала", пишет Mundo Deportivo.

Читайте также:

Инцидент произошел во время поединка между испанскими топ-клубами в октябре прошлого года. Тогда "Барселона" победила со счетом 4:0.

Что сказал Ямаль

"Моя мама очень переживала, потому что думала, что я расстроюсь из-за всего этого. Она волновалась и позвонила мне, но я был очень счастлив, потому что мы выиграли со счетом 4:0. Если бы мы проиграли, возможно, я бы задумался, почему люди говорят мне то или иное", — отметил игрок "Барселоны".

Ямаль добавил, что "нужно наслаждаться жизнью, а когда кто-то оскорбляет тебя, это, потому что у него плохие ценности",

В этом сезоне Ламин Ямаль забил за "Барселону" 12 голов в 37 матчах. Он также отдал 16 голевых передач.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет онлайн-трансляцию поединка Украины и Бельгии в Лиге наций.

Тем временем пройдут матчи плей-офф в Группе А Лиги наций, подробнее о каждом противостоянии здесь.

Футболист киевского "Динамо" не хочет возвращаться в Украину, уже известна причина и детали.

Бывший украинский футболист исчез на фронте в Донецкой области.