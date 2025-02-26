Моуринью в Турции назвали расистом, известны детали скандала

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо. Фото: REUTERS/Umit Bektas

В Турции разгорелся грандиозный скандал, связанный с одним из самых известных тренеров мира. Уже сейчас он "обрастает" новыми подробностями.

"Галатасарай" обвинил тренера "Фенербахче" Жозе Моуриньо в расизме, португалец в ответ планирует судиться, сообщает BBC.

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Скандал начался после недавнего матча между этими командами. Сейчас он только набирает обороты.

Жозе Моуриньо. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Что известно о скандале с Моуриньо

Матч между "Галатасараем" и "Фенербахче" завершился нулевой ничьей. После игры Моуринью сказал, что в одном из спорных эпизодов тренерский штаб и игроки "Галатасарая" "прыгали как обезьяны", назвав это поведение недопустимым.

В ответ "Галатасарай" обвинил Моуринью в расизме. Это разозлило португальца, и теперь он, по данным СМИ, планирует встречный иск.

На защиту Моуринью стал его бывший игрок Дидье Дрогба, который также выступал за "Галатасарай".

"Я видел недавние комментарии о Жозе Моуринью. Поверьте мне, когда я говорю вам, что знаю Жозе 25 лет, и он не расист, и история (прошлая и недавняя) доказывает это.

Как мой "папа" может быть расистом? Да ладно вам", — написал он в X.

Dear @GalatasaraySK



Вы знаете, как я был горд носить желто-красную майку и мою любовь к самому украшенному клубу Турции!!!



Мы все знаем, насколько страстным и жарким может быть соперничество, и мне посчастливилось испытать это на себе.



Я видел недавние комментарии о Жозе... - Didier Drogba (@didierdrogba) 26 февраля 2025 года

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