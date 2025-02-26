Моурінью в Туреччині назвали расистом, відомі деталі скандалу

Головний тренер "Фенербахче" Жозе Моурінью. Фото: REUTERS/Umit Bektas

У Туреччині розгорівся грандіозний скандал, пов'язаний із одним із найвідоміших тренерів світу. Вже зараз він "обростає" новими подробицями

"Галатасарай" звинуватив тренера "Фенербахче" Жозе Моурінью у расизмі, португалець у відповідь планує судитись, повідомляє BBC.

Читайте також:

Cкандал розпочався після недавнього матчу між цими командами. Зараз він тільки набирає обертів.

Жозе Моурінью. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Що відомо про скандал із Моурінью

Матч між "Галатасараєм" та "Фенербахче" завершився нульовою нічиєю. Після гри Моурінью сказав, що у одному із спірних епізодів тренерський штаб та гравці "Галатасарая" "стрибали як мавпи", назвавши цю поведінку неприпустимою.

У відповідь "Галатасарай" звинуватив Моурінью у расизмі. Це розізлило португальця, і тепер він, за даними ЗМІ, планує зустрічний позов.

На захист Моурінью став його колишній гравець Дідьє Дрогба, який також виступав за "Галатасарай"..

"Я бачив нещодавні коментарі про Жозе Моурінью. Повірте мені, коли я кажу вам, що знаю Жозе 25 років, і він не расист, і історія (минула та недавня) доводить це.

Як мій "тато" може бути расистом? Та годі вам", – написав він в X.

Dear @GalatasaraySK



You know how proud I was to wear the yellow and red jersey and my love for the most decorated club in Turkey!!



We all know how passionate and heated rivalries can be, and I’ve been lucky enough to experience it.



Ive seen the recent comments about Jose… — Didier Drogba (@didierdrogba) February 26, 2025

Нагадаємо, гравця "Челсі" Михайла Мудрика у збірній України можуть замінити одразу три футболіста.

Сергій Ребров може залишити збірну України, проте вже відомі імена його можливих наступників.

Збірна України суттєво оновить склад перед матчами з Бельгією у Лізі націй, вже відомі імена потенційних новачків.

Київське "Динамо" вже цього літа може продати відразу декількох своїх лідерів, почитайте, про кого мова.

Легендарний Кріштіану Роналду має великий і дуже дорогий автопарк, ми розібралися у сумах та найбільш відомих автомобілях португальця.