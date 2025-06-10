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Головна Спорт Ямал став найдорожчим футболістом світу

Ямал став найдорожчим футболістом світу

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Дата публікації: 10 червня 2025 17:26
Ямал став найдорожчим футболістом світу за версією Transfermarkt
Ламін Ямал. Фото: Reuters

У світовому футболі 17-річний іспанський талант "Барселони" Ламін Ямал став справжньою сенсацією. Футболіст в своєму віці претендує на Золотий м’яч-2025.

Після останніх оновлень авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" визнав Ямала найдорожчим футболістом у світі.

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Ламін Ямал. Фото: Reuters

Ямал набагато дорожчий за діаманти

Після останнього оновлення аналітики оцінили гравця в 200 млн євро. Ще у січні він коштував 180 млн євро.

В січні 2024 року, коли Ямалу було 16 років, він коштував 60 млн євро.

Наступними в рейтингу йдуть два футболісти, оцінені в 180 мільйонів євро: півзахисник "Реала" Джуд Беллінгем, нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд і форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе.

Замикає ТОП-5 вінгер "Реалу" Вінісіус Жуніор — 170 млн євро.

Вінгер "Арсеналу" Букайо Сака коштує 150 млн євро, Педрі з "Барселони" — 140 млн євро. Флоріан Вірц ("Баєр") — 140 млн, Джамал Мусіала ("Баварія") — 140 млн, Федеріко Вальверде ("Реал") — 130 млн євро.

Нагадаємо, медіафутболіст Артем Мілевський потрапив у чергову скандальну ситуацію.

Вихованець київського "Динамо" помічений у компанії переможниці "Холостяка".

Унаслідок російської атаки на Київ постраждав легендарний столичний стадіон, де грала збірна України.

Головним тренером збірної України може стати іноземець, який вже працював зі збірними.

футбол Кіліан Мбаппе Джуд Беллінгем Букайо Сака Вінісіус Жуніор Ламін Ямал
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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