Ямал став найдорожчим футболістом світу за версією Transfermarkt

Ламін Ямал. Фото: Reuters

У світовому футболі 17-річний іспанський талант "Барселони" Ламін Ямал став справжньою сенсацією. Футболіст в своєму віці претендує на Золотий м’яч-2025.

Після останніх оновлень авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" визнав Ямала найдорожчим футболістом у світі.

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Після останнього оновлення аналітики оцінили гравця в 200 млн євро. Ще у січні він коштував 180 млн євро.

В січні 2024 року, коли Ямалу було 16 років, він коштував 60 млн євро.

Наступними в рейтингу йдуть два футболісти, оцінені в 180 мільйонів євро: півзахисник "Реала" Джуд Беллінгем, нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд і форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе.

Замикає ТОП-5 вінгер "Реалу" Вінісіус Жуніор — 170 млн євро.

Вінгер "Арсеналу" Букайо Сака коштує 150 млн євро, Педрі з "Барселони" — 140 млн євро. Флоріан Вірц ("Баєр") — 140 млн, Джамал Мусіала ("Баварія") — 140 млн, Федеріко Вальверде ("Реал") — 130 млн євро.

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