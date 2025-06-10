Ямал стал самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt

Ламин Ямал. Фото: Reuters

В мировом футболе 17-летний испанский талант "Барселоны" Ламин Ямал стал настоящей сенсацией. Футболист в своем возрасте претендует на Золотой мяч-2025.

После последних обновлений авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" признал Ямала самым дорогим футболистом в мире.

Реклама

Читайте также:

Ламин Ямал. Фото: Reuters

Ямал намного дороже бриллиантов

После последнего обновления аналитики оценили игрока в 200 млн евро. Еще в январе он стоил 180 млн евро.

В январе 2024 года, когда Ямалу было 16 лет, он стоил 60 млн евро.

Следующими в рейтинге идут два футболиста, оцененные в 180 миллионов евро: полузащитник "Реала" Джуд Беллингем, нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе.

Замыкает ТОП-5 вингер "Реала" Винисиус Жуниор — 170 млн евро.

Вингер "Арсенала" Букайо Сака стоит 150 млн евро, Педри из "Барселоны" — 140 млн евро. Флориан Вирц ("Байер") — 140 млн, Джамал Мусиала ("Бавария") — 140 млн, Федерико Вальверде ("Реал") — 130 млн евро.

Напомним, медиафутболист Артем Милевский попал в очередную скандальную ситуацию.

Воспитанник киевского "Динамо" замечен в компании победительницы "Холостяка".

В результате российской атаки на Киев пострадал легендарный столичный стадион, где играла сборная Украины.

Главным тренером сборной Украины может стать иностранец, который уже работал со сборными.