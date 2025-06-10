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Главная Спорт Ямал стал самым дорогим футболистом мира

Ямал стал самым дорогим футболистом мира

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Дата публикации 10 июня 2025 17:26
Ямал стал самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt
Ламин Ямал. Фото: Reuters

В мировом футболе 17-летний испанский талант "Барселоны" Ламин Ямал стал настоящей сенсацией. Футболист в своем возрасте претендует на Золотой мяч-2025.

После последних обновлений авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" признал Ямала самым дорогим футболистом в мире.

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Ламин Ямал. Фото: Reuters

Ямал намного дороже бриллиантов

После последнего обновления аналитики оценили игрока в 200 млн евро. Еще в январе он стоил 180 млн евро.

В январе 2024 года, когда Ямалу было 16 лет, он стоил 60 млн евро.

Следующими в рейтинге идут два футболиста, оцененные в 180 миллионов евро: полузащитник "Реала" Джуд Беллингем, нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе.

Замыкает ТОП-5 вингер "Реала" Винисиус Жуниор — 170 млн евро.

Вингер "Арсенала" Букайо Сака стоит 150 млн евро, Педри из "Барселоны" — 140 млн евро. Флориан Вирц ("Байер") — 140 млн, Джамал Мусиала ("Бавария") — 140 млн, Федерико Вальверде ("Реал") — 130 млн евро.

Напомним, медиафутболист Артем Милевский попал в очередную скандальную ситуацию.

Воспитанник киевского "Динамо" замечен в компании победительницы "Холостяка".

В результате российской атаки на Киев пострадал легендарный столичный стадион, где играла сборная Украины.

Главным тренером сборной Украины может стать иностранец, который уже работал со сборными.

футбол Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Букайо Сака Винисиус Жуниор Ламин Ямал
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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