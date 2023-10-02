Яремчук не допоміг: "Валенсія" розгромно програла

Футболіст "Валенсії" Роман Яремчук. Фото: офіційний сайт "Валенсії"

У чемпіонаті Іспанії відбувся восьмий тур, в якому "Валенсія" зіграла в гостях проти "Бетіса". В цьому матчі зіграв український форвард Роман Яремчук.

Для українця ця гра стала дебютною в стартовому складі "кажанів", повідомив портал Новини.LIVE.

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Яремчук не допоміг та був замінений

"Валенсія" не змогла на рівних грати з досвідченим фаворитом та пропустили три м’ячі.

У кінці першого тайму забив Діао. У другому таймі Рока та Ез Абе своїми голами оформили розгром.

Яремчук вийшов у стартовому складі Веленсії" та був замінений у перерві матчу на Дуро.

Після поразки "Валенсія" опустилася на дев’яте місце у турнірній таблиці з десятьма набраними очками.

"Бетіс" — "Валенсія" — 3:0

Голи: Діао, 41, Рока, 52, Ез Абде, 85.

"Бетіс": Браво — Бельєрін, Песселья, Бартра (Ріяд, 46), Міранда — Гвідо Родрігес (Альтіміра, 88), Рока — Родрі, Іско (Карвалью, 62), Діао (Абде, 72) — Айосе Перес (Борха Іглесіас, 72)

"Валенсія": Мамардашвілі — Пауліста, Москера, Діахабі, Озкачар — Пепелу (Уго Гонсалес, 86), Герра — Фран Перес (Домінгес, 77), Алмейда (Гільямон, 68), Госальбес (Дієго Лопес, 46) — Яремчук (Дуро, 46)

Попередження: Айосе Перес, 11, Песселья, 90 — Озкачар, 40, Пауліста, 43.

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