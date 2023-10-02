Яремчук не помог: "Валенсия" разгромно проиграла

Футболист "Валенсии" Роман Яремчук. Фото: официальный сайт "Валенсии"

В чемпионате Испании состоялся восьмой тур, в котором "Валенсия" сыграла в гостях против "Бетиса". В этом матче сыграл украинский форвард Роман Яремчук.

Для украинца эта игра стала дебютной в стартовом составе "летучих мышей", сообщил портал Новини.LIVE.

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Яремчук не помог и был заменен

"Валенсия" не смогла на равных играть с опытным фаворитом и пропустили три мяча.

В конце первого тайма забил Диао. Во втором тайме Рока и Эз Абе своими голами оформили разгром.

Яремчук вышел в стартовом составе "Веленсии" и был заменен в перерыве матча на Дуро.

После поражения "Валенсия" опустилась на девятое место в турнирной таблице с десятью набранными очками.

"Бетис" — "Валенсия" — 3:0

Голы: Диао, 41, Рока, 52, Эз Абде, 85.

"Бетис": Браво — Бельерин, Песселья, Бартра (Рияд, 46), Миранда — Гвидо Родригес (Альтимира, 88), Рока — Родри, Иско (Карвалью, 62), Диао (Абде, 72) — Айосе Перес (Борха Иглеси, 72)

"Валенсия": Мамардашвили — Паулиста, Москера, Диахаби, Озкачар — Пепелу (Уго Гонсалес, 86), Герра — Фран Перес (Домингес, 77), Алмейда (Гильямон, 68), Госальбес (Диего Лопес, 46) , 46)

Предупреждения: Айосе Перес, 11, Песселья, 90 — Озкачар, 40, Паулиста, 43.

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