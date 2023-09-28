Яремчук дебютував за "Валенсію": як зіграв українець

"Валенсія" — "Реал Сосьєдад". Фото: twitter.com

В рамках сьомого туру Ла Ліги "Валенсія" приймала "Реал Сосьєдад". За "кажанів" дебютував український форвард Роман Яремчук.

Українець з’явився на полі лише в четвертій грі після трансферу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Вихід українця не допоміг

"Реал Сосьєдад", у якого більш збалансований склад, зміг перемогти "Валенсію" з рахунком 1:0. Єдиний гол на 32-й хвилині забив Карлос Фернандес.

Дебют Яремчука стався на 74-й хвилині, коли він вийшов на поле замість Дієго Лопеса. З того моменту українцю не вдалося забити, але він кілька разів добре зіграв на партнерів.

Зазначимо, що "Валенсія" половину матчу грала в меншості після видалення Селіма Амалли, який примудрився отримати дві жовті картки за три хвилини.

"Валенсія" — "Реал Сосьєдад" 0:1

Гол: Фернандес, 32.

"Валенсія": Мамардашвілі — Гая (Пауліста, 55), Діакабі, Озкачар, Коррейя (Москера, 46) — Пепелу, Перес (Алмейда, 55) — Лопес (Яремчук, 74), Герра, Амалла — Дуро.

"Реал Сосьєдад: Реміро — Тірні (Муньйос, 72), Пачеко (Субельдія, 61), Елустондо, Траоре (Одріосола, 46) — де Сарате (Субіменді, 46), Турр'єнтес (Мендес, 61), Меріно — Шо, Оярсабаль, Фернандес.

Попередження: П. Гонсалес, Амалла, Герра, Москера — Пачеко, Траоре, Фернандес, Мендес, Меріно, Субельдія

Вилучення: Амалла, 45 (друга жовта).

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