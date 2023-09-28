Яремчук дебютировал за "Валенсию": как сыграл украинец

"Валенсия" — "Реал Сосьедад". Фото: twitter.com

В рамках седьмого тура Ла Лиги "Валенсия" принимала "Реал Сосьедад". За "летучих мышей" дебютировал украинский форвард Роман Яремчук.

Украинец появился на поле только в четвертой игре после трансфера, сообщил портал Новини.LIVE.

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Выход украинца не помог

"Реал Сосьедад", у которого более сбалансированный состав, смог победить "Валенсию" со счетом 1:0. Единственный гол на 32-й минуте забил Карлос Фернандес.

Дебют Яремчука произошел на 74-й минуте, когда он вышел на поле вместо Диего Лопеса. С этого момента украинцу не удалось забить, но он несколько раз хорошо сыграл на партнеров.

Отметим, что "Валенсия" половину матча играла в меньшинстве после удаления Селима Амаллы, умудрившегося получить две желтые карточки за три минуты.

"Валенсия" — "Реал Сосьедад" — 0:1

Гол: Фернандес, 32.

"Валенсия": Мамардашвили — Гая (Паулиста, 55), Диакаби, Озкачар, Коррейя (Москера, 46) — Пепелу, Перес (Алмейда, 55) — Лопес (Яремчук, 74), Герра, Амалла — Дуро.

Реал Сосьедад: Ремиро — Терни (Муньос, 72), Пачеко (Субельдия, 61), Элустондо, Траоре (Одриосола, 46) — де Сарате (Субименди, 46), Туррьентес (Мендес, 61), Мерино Оярсабаль, Фернандес.

Предупреждения: П. Гонсалес, Амалла, Герра, Москера — Пачеко, Траоре, Фернандес, Мендес, Мерино, Субельдия

Удаление: Амалла, 45 (вторая желтая).

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