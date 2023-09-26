Яремчук нескоро сыграет за "Валенсию": стала известна причина
Форвард сборной Украины Роман Яремчук пока не готов к матчам за испанскую "Валенсию". Бывший футболист "Динамо" перешел в эту команду из "Брюгге" на правах аренды в конце лета.
Яремчук пока даже не может тренироваться с основным составом "летучих мышей", сообщает Valencia Plaza.
Роман Яремчук провел в "Валенсии" всего месяц, но пока так и не сумел дебютировать за испанскую команду. Главный тренер левантийцев Рубен Бараха считает, что 27-летний украинец пока не готов к выходу на поле.
Яремчук не тренируется с основой
Несколько дней назад форвард был переведен на индивидуальную работу на тренировках. В клубе это объяснили тем, что Роман Яремчук испытывает проблемы со здоровьем. Однако о характере травмы игрока ничего не известно. На этот счет "Валенсия" молчит.
Ситуация кажется странной, поскольку Яремчук был вызван тренерским штабом сборной Украины на матчи отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты, который пройдут в октябре.
Роман Яремчук не сыграл ни минуты в футболке "Валенсии". Он дважды попадал в заявку на матчи, но оставался в запасе команды.
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