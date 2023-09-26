Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Яремчук нескоро зіграє за "Валенсію": стала відома причина arrow

Яремчук нескоро зіграє за "Валенсію": стала відома причина

26 вересня 2023 14:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Яремчук нескоро зіграє за "Валенсію": стала відома причина
Яремчук атакує Трубіна на фоні Довбика. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України Роман Яремчук поки що не готовий до матчів за іспанську "Валенсію". Колишній футболіст "Динамо" перейшов до цієї команди з "Брюгге" на правах оренди наприкінці літа.

Яремчук поки що навіть не може тренуватися з основним складом "кажанів", повідомляє Valencia Plaza.

Читайте також:

Роман Яремчук провів у "Валенсії" лише місяць, але поки що так і не зумів дебютувати за іспанську команду. Головний тренер левантійців Рубен Бараха вважає, що 27-річний українець поки що не готовий до виходу на поле.

Роман Яремчук
Роман Яремчук у збірній України. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Яремчук не тренується з основою

Кілька днів тому форварда перевели на індивідуальну роботу на тренуваннях. У клубі це пояснили тим, що Роман Яремчук має проблеми зі здоров'ям. Однак про характер травми гравця нічого не відомо. Щодо цього "Валенсія" мовчить.

Ситуація видається дивною, оскільки Яремчука викликали тренерський штаб збірної України на матчі відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти, який пройдуть у жовтні.

Роман Яремчук не зіграв жодної хвилини у футболці "Валенсії". Він двічі потрапляв у заявку на матчі, але залишався у запасі команди.

Нагадаємо, Довбиком цікавиться англійський клуб: чи варто очікувати на трансфер. 

Зідан хоче повернутися до тренерської роботи: він уже обрав команду. 

Судаков піде шляхом Мудрика: хавбек "Шахтаря" зацікавив клуб з АПЛ. 

Луческу запрошують до Туреччини: хто очолить "Динамо". 

Стало відомо, яке місто прийме Суперкубок УЄФА-2024: це біля України. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз