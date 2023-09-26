Яремчук нескоро зіграє за "Валенсію": стала відома причина

Яремчук атакує Трубіна на фоні Довбика. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард збірної України Роман Яремчук поки що не готовий до матчів за іспанську "Валенсію". Колишній футболіст "Динамо" перейшов до цієї команди з "Брюгге" на правах оренди наприкінці літа.

Яремчук поки що навіть не може тренуватися з основним складом "кажанів", повідомляє Valencia Plaza.

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Роман Яремчук провів у "Валенсії" лише місяць, але поки що так і не зумів дебютувати за іспанську команду. Головний тренер левантійців Рубен Бараха вважає, що 27-річний українець поки що не готовий до виходу на поле.

Роман Яремчук у збірній України. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Яремчук не тренується з основою

Кілька днів тому форварда перевели на індивідуальну роботу на тренуваннях. У клубі це пояснили тим, що Роман Яремчук має проблеми зі здоров'ям. Однак про характер травми гравця нічого не відомо. Щодо цього "Валенсія" мовчить.

Ситуація видається дивною, оскільки Яремчука викликали тренерський штаб збірної України на матчі відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти, який пройдуть у жовтні.

Роман Яремчук не зіграв жодної хвилини у футболці "Валенсії". Він двічі потрапляв у заявку на матчі, але залишався у запасі команди.

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