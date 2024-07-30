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Яремчук офіційно підписав контракт із новим клубом — подробиці

30 липня 2024 11:47
Валерій Ковалевич - Редактор
Роман Яремчук перейшов до Олімпіакосу — деталі контракту
Роман Яремчук у збірній України. Фото: скриншот Megogo
Валерій Ковалевич - Редактор

Форвард збірної України Роман Яремчук завершив трансфер до "Олімпіакосу". Футболіст успішно пройшов медичне обстеження у грецькому клубі.

Вже сьогодні Яремчука представлять уболівальникам пірейської команди, повідомляє аккаунт "Олімпіакоса" в Instagram.

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Роман Яремчук
Роман Яремчук у формі "Валенсії". Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Що відомо про трансфер Яремчука

Бельгійський "Брюгге" не мав наміру віддавати українця в оренду ще на сезон. Більшість пропозицій, які отримав клуб, передбачали саме такий варіант. Головними претендентами на повноцінний трансфер Яремчука стали "Трабзонспор" та "Олімпіакос". Роман вибрав перехід у грецький клуб.

Зарплата форварда у новій команді становитиме 1,5 млн євро за сезон. Дія угоди розрахована до літа 2029 року. Сезон 2023/2024 Яремчук провів у складі іспанської "Валенсії" та забив у Ла-Лізі три голи.

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