Роман Яремчук перейшов до Олімпіакосу — деталі контракту

Яремчук офіційно підписав контракт із новим клубом — подробиці
Форвард збірної України Роман Яремчук завершив трансфер до "Олімпіакосу". Футболіст успішно пройшов медичне обстеження у грецькому клубі.
Вже сьогодні Яремчука представлять уболівальникам пірейської команди, повідомляє аккаунт "Олімпіакоса" в Instagram.
Роман Яремчук офіційно став футболістом "Олімпіакосу". Українець підписав контракт на чотири роки з переможцем Ліги Конференцій 2024. Готується презентація форварда перед грецькими вболівальниками.
Що відомо про трансфер Яремчука
Бельгійський "Брюгге" не мав наміру віддавати українця в оренду ще на сезон. Більшість пропозицій, які отримав клуб, передбачали саме такий варіант. Головними претендентами на повноцінний трансфер Яремчука стали "Трабзонспор" та "Олімпіакос". Роман вибрав перехід у грецький клуб.
Зарплата форварда у новій команді становитиме 1,5 млн євро за сезон. Дія угоди розрахована до літа 2029 року. Сезон 2023/2024 Яремчук провів у складі іспанської "Валенсії" та забив у Ла-Лізі три голи.
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