Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Яремчук официально подписал контракт с новым клубом — подробности arrow

Яремчук официально подписал контракт с новым клубом — подробности

30 июля 2024 11:47
Валерий Ковалевич - Редактор
Роман Яремчук перешел в Олимпиакос — детали контракта
Роман Яремчук в сборной Украины. Фото: скриншот Megogo
Валерий Ковалевич - Редактор

Форвард сборной Украины Роман Яремчук завершил трансфер в "Олимпиакос". Футболист успешно прошел медицинское обследование в греческом клубе. 

Уже сегодня Яремчука представят болельщикам пирейской команды, сообщает аккаунт "Олимпиакоса" в Instagram

Читайте также:

Роман Яремчук официально стал футболистом "Олимпиакоса". Украинец подписал контракт сроком на четыре года с победителем Лиги Конференций-2024. Готовится презентация форварда перед греческими болельщиками. 

Роман Яремчук
Роман Яремчук в форме "Валенсии". Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Что известно о трансфере Яремчука  

Бельгийский "Брюгге" не собирался отдавать украинца в аренду еще на сезон. Большинство предложение, которые получил клуб, предполагали именно такой вариант. Главными претендентами на полноценный трансфер Яремчука стали "Трабзонспор" и "Олимпиакос". Роман выбрал переход в греческий клуб. 

Зарплата форварда в новой команде составит 1,5 млн евро за сезон. Действие соглашения рассчитано до лета 2029 года. Сезон 2023/2024 Яремчук провел в составе испанской "Валенсии" и забил в Ла Лиге три гола. 

Напомним, Шапаренко поедет во Францию ​​вместо Турции — "Динамо" получило новое предложение по игроку.

"Шахтер" вернет в УПЛ звезду молодежной сборной Украины — о ком речь. 

Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.

Мудрик занялся новым видом спорта во время турне Челси по США. 

спорт футбол Футбол трансферы Роман Яремчук Олимпиакос

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ