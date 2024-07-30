Роман Яремчук перешел в Олимпиакос — детали контракта

Яремчук официально подписал контракт с новым клубом — подробности
Форвард сборной Украины Роман Яремчук завершил трансфер в "Олимпиакос". Футболист успешно прошел медицинское обследование в греческом клубе.
Уже сегодня Яремчука представят болельщикам пирейской команды, сообщает аккаунт "Олимпиакоса" в Instagram.
Роман Яремчук официально стал футболистом "Олимпиакоса". Украинец подписал контракт сроком на четыре года с победителем Лиги Конференций-2024. Готовится презентация форварда перед греческими болельщиками.
Что известно о трансфере Яремчука
Бельгийский "Брюгге" не собирался отдавать украинца в аренду еще на сезон. Большинство предложение, которые получил клуб, предполагали именно такой вариант. Главными претендентами на полноценный трансфер Яремчука стали "Трабзонспор" и "Олимпиакос". Роман выбрал переход в греческий клуб.
Зарплата форварда в новой команде составит 1,5 млн евро за сезон. Действие соглашения рассчитано до лета 2029 года. Сезон 2023/2024 Яремчук провел в составе испанской "Валенсии" и забил в Ла Лиге три гола.
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