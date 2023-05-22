Яремчук може повернутися до основного складу Брюгге

Роман Яремчук під час тренування. Фото: instagram.com/clubbrugge/

Форвард збірної України Роман Яремчук уперше за довгий час зіграв у основному складі "Брюгге". Ця подія збіглася із закінченням серії без перемог у бельгійської команди.

Тренер "Брюгге" Рік Де Міль високо оцінив гру українця, повідомляє Voetbal Nieuws.

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Український нападник "Брюгге" Роман Яремчук допоміг своїй команді здобути три важливі очки у чемпіонській групі чемпіонату Бельгії з футболу. Форвард вийшов на поле у стартовому складі на матч з "Антверпеном", а "чорно-сині" обіграли суперника з рахунком 2:0.

Роман Яремчук на базі "Брюгге". Фото: instagram.com/clubbrugge/

Тренер підтримав Яремчука

Футболіст збірної України з'явився у стартовому складі "Брюгге" вперше за два місяці. Офіційний сайт клубу навіть розмістив фото Романа Яремчука на афішу поєдинку з "Антверпеном" — такого вже давно не було.

Форвард провів на полі 58 хвилин, після чого його замінили. Наставник "Брюгге" Рік Де Міль заявив, що в майбутньому українець гратиме більше.

"Ми розраховуємо на всіх гравців команди. Знаємо, що Яремчук здатний багато на що і не збираємося ігнорувати його талант. Невдала смуга у Романа вже позаду. У нього були травми, була хвороба. Це позначилося на полі, оскільки у форварда почалися судоми. Саме тому він залишив поле. Необхідно щоразу надавати Яремчуку все більше ігрового часу, і голи прийдуть", — заявив наставник "Брюгге".

До цього матчу "чорно-сині" програли три поєдинки поспіль у чемпіонській групі. Вони замикають квартет з "Антверпеном", "Роял Уніоном" та "Генком".

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