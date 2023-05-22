Яремчук может вернуться в основной состав Брюгге

Роман Яремчук на тренировке. Фото: instagram.com/clubbrugge/

Форвард сборной Украины Роман Яремчук впервые за долгое время сыграл в основном составе "Брюгге". Это событие совпало с окончанием серии без побед у бельгийской команды.

Тренер "Брюгге" Рик Де Миль высоко оценил игру украинца, сообщает Voetbal Nieuws.

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Украинский нападающий "Брюгге" Роман Яремчук помог своей команде добыть три важных очка в чемпионской группе чемпионата Бельгии по футболу. Форвард вышел на поле в стартовом составе на матч с "Антверпеном", а "черно-синие" обыграли соперника со счетом 2:0.

Роман Яремчук на базе "Брюгге". Фото: instagram.com/clubbrugge/

Тренер поддержал Яремчука

Футболист сборной Украины появился в стартовом составе "Брюгге" впервые за два месяца. Официальный сайт клуба даже поместил фото Романа Яремчука на афишу поединка с "Антверпеном" — подобного уже давно не было.

Форвард провел на поле 58 минут, после чего был заменен. Наставник "Брюгге" Рик Де Миль заявил, что в будущем украинец будет играть больше.

"Мы рассчитываем на всех игроков команды. Знаем, что Яремчук способен на многое и не собираемся игнорировать его талант. Неудачная полоса у Романа уже позади. У него были травмы, была болезнь. Это сказалось на поле, поскольку у форварда начались судороги. Именно поэтому он покинул поле. Необходимо с каждым разом предоставлять Яремчуку все больше игрового времени, и голы придут", — заявил наставник "Брюгге".

До этого матча "черно-синие" проиграли три поединка подряд в чемпионской группе. Они замыкают квартет с "Антверпеном", "Роял Унионом" и "Генком".

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