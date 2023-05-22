Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Яремчук получит второй шанс в "Брюгге" arrow

Яремчук получит второй шанс в "Брюгге"

22 мая 2023 19:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук может вернуться в основной состав Брюгге
Роман Яремчук на тренировке. Фото: instagram.com/clubbrugge/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Роман Яремчук впервые за долгое время сыграл в основном составе "Брюгге". Это событие совпало с окончанием серии без побед у бельгийской команды. 

Тренер "Брюгге" Рик Де Миль высоко оценил игру украинца, сообщает Voetbal Nieuws.  

Читайте также:

Украинский нападающий "Брюгге" Роман Яремчук помог своей команде добыть три важных очка в чемпионской группе чемпионата Бельгии по футболу. Форвард вышел на поле в стартовом составе на матч с "Антверпеном", а "черно-синие" обыграли соперника со счетом 2:0. 

Роман Яремчук
Роман Яремчук на базе "Брюгге". Фото: instagram.com/clubbrugge/

Тренер поддержал Яремчука 

Футболист сборной Украины появился в стартовом составе "Брюгге" впервые за два месяца. Официальный сайт клуба даже поместил фото Романа Яремчука на афишу поединка с "Антверпеном" — подобного уже давно не было. 

Форвард провел на поле 58 минут, после чего был заменен. Наставник "Брюгге" Рик Де Миль заявил, что в будущем украинец будет играть больше. 

"Мы рассчитываем на всех игроков команды. Знаем, что Яремчук способен на многое и не собираемся игнорировать его талант. Неудачная полоса у Романа уже позади. У него были травмы, была болезнь. Это сказалось на поле, поскольку у форварда начались судороги. Именно поэтому он покинул поле. Необходимо с каждым разом предоставлять Яремчуку все больше игрового времени, и голы придут", — заявил наставник "Брюгге". 

До этого матча "черно-синие" проиграли три поединка подряд в чемпионской группе. Они замыкают квартет с "Антверпеном", "Роял Унионом" и "Генком". 

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию". 

Супруга Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хейни. 

В лагере Хейни прокомментировали информацию о реванше с Ломаченко. 

Легендарный Майк Тайсон поддержал Василия Ломаченко после боя с Девином Хейни. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас