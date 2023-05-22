Сборная Украины сыграет с Италией: что известно

Сборная Украины перед матчем. Фото: УНИАН

В рамках отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины встретится с национальной командой Италии. Уже известно, где пройдет этот поединок.

Чемпионы Европы-2020 определились со стадионом, на котором примут "сине-желтых", сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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Сборные Украины и Италии будут противостоять друг другу в рамках шестого тура отбора на Евро-2024. Подопечные Роберто Манчини являются фаворитом матча, но гости постараются набрать очки в этом поединке.

Болельщики сборной Украины на матче. Фото: УНИАН

Где и когда состоится матч Италия — Украина

Поединок отбора на континентальное первенство пройдет 12 сентября. Команды примет миланский стадион "Джузеппе Меацца". Начало встречи запланировано на 21:45.

Перед этим сборная Украины сыграет несколько матчей летом. Уже 16 июня в Скопье ей предстоит поединок с Северной Македонией. А 19 июня Украина в Трнаве (Словакия) примет сборную Мальты.

Помимо этого "сине-желтые" летом проведут товарищеский матч со сборной Германии. Пока не известно, кто подготовит Украину к этим поединкам. Исполняющим обязанности главного тренера национальной команды остается Руслан Ротань.

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