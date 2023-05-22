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Сборная Украины сыграет с Италией: что известно

22 мая 2023 12:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины сыграет с Италией: что известно
Сборная Украины перед матчем. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины встретится с национальной командой Италии. Уже известно, где пройдет этот поединок. 

Чемпионы Европы-2020 определились со стадионом, на котором примут "сине-желтых", сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола

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Сборные Украины и Италии будут противостоять друг другу в рамках шестого тура отбора на Евро-2024. Подопечные Роберто Манчини являются фаворитом матча, но гости постараются набрать очки в этом поединке. 

Болельщики сборной Украины
Болельщики сборной Украины на матче. Фото: УНИАН

Где и когда состоится матч Италия — Украина 

Поединок отбора на континентальное первенство пройдет 12 сентября. Команды примет миланский стадион "Джузеппе Меацца". Начало встречи запланировано на 21:45. 

Перед этим сборная Украины сыграет несколько матчей летом. Уже 16 июня в Скопье ей предстоит поединок с Северной Македонией. А 19 июня Украина в Трнаве (Словакия) примет сборную Мальты.

Помимо этого "сине-желтые" летом проведут товарищеский матч со сборной Германии. Пока не известно, кто подготовит Украину к этим поединкам. Исполняющим обязанности главного тренера национальной команды остается Руслан Ротань. 

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный поделился планами на следующий сезон. 

Украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию". 

Супруга Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хейни. 

Через сутки после боя в Лас-Вегасе Василий Ломаченко получил вызов от звезды бокса. 

Французский "ПСЖ" пригласит звезду на пост главного тренера команды. 

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