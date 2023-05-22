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Збірна України зіграє з Італією: що відомо

22 травня 2023 12:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Збірна України зіграє з Італією: що відомо
Збірна України перед матчем. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна України зустрінеться із національною командою Італії. Вже відомо, де відбудеться цей поєдинок.

Чемпіони Європи-2020 визначилися зі стадіоном, на якому ухвалять "синьо-жовтих", повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

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Збірні України та Італії протистоятимуть один одному у рамках шостого туру відбору на Євро-2024. Підопічні Роберто Манчіні є фаворитом матчу, але гості намагатимуться набрати очки у цьому поєдинку.

Вболівальники збірної України
Уболівальники збірної України на матчі. Фото: УНІАН

Де і коли відбудеться матч Італія — Україна

Поєдинок відбору на континентальну першість відбудеться 12 вересня. Команди прийматиме міланський стадіон "Джузеппе Меацца". Початок зустрічі запланований на 21:45.

Перед цим збірна України зіграє кілька матчів улітку. Вже 16 червня в Скоп'є вона має поєдинок з Північною Македонією. А 19 червня Україна у Трнаві (Словаччина) прийме збірну Мальти.

Крім цього, "синьо-жовті" влітку проведуть товариський матч зі збірною Німеччини. Поки що не відомо, хто підготує Україну до цих поєдинків. Виконувачем обов'язків головного тренера національної команди залишається Руслан Ротань.

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