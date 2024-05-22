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Яремчук переїде до Туреччини — місцевий гранд готує трансфер українця

22 травня 2024 12:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Яремчук переїде до Туреччини — місцевий гранд готує трансфер українця
Роман Яремчук під час підготовки до матчу Ла-Ліги. Фото: instagram.com/valenciacf/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард іспанської "Валенсії" та збірної України Роман Яремчук буде змушений виїхати з України. Він може продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини.

У послугах Яремчука зацікавлений "Трабзонспор", повідомляє Fanatik.

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Контракт Романа Яремчука належить "Брюгге", але українець не входить до планів бельгійської команди наступного сезону. Його хочуть продати за суму не менше ніж 12 млн євро.

Роман Яремчук
Роман Яремчук у складі "Валенсії" Фото: instagram.com/valenciacf/

Переїзд до "Трабзонспору"

Іспанська "Валенсія" хотіла б продовжити оренду Яремчука, але "Брюгге" зацікавлений лише у продажу Романа. "Валенсія" не має грошей на покупку українця, вона вже шукає нового форварда.

Головним претендентом на трансфер Яремчука став "Трабзонспор". При цьому турецький клуб хоче якнайшвидше укласти угоду про перехід гравця, щоб українець повністю провів підготовку до наступного сезону з командою Абдулли Авчі.

Сезон 2023/2024 "Трабзонспор" закінчить на 3 місці у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

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