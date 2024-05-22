Яремчук переедет в Турцию — местный гранд готовит трансфер украинца

Роман Яремчук во время подготовки к матчу Ла Лиги. Фото: instagram.com/valenciacf/

Форвард испанской "Валенсии" и сборной Украины Роман Яремчук будет вынужден уехать из Украины. Он может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

В услугах Яремчука заинтересован "Трабзонспор", сообщает Fanatik.

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Роман Яремчук в составе "Валенсии". Фото: instagram.com/valenciacf/

Переезд в "Трабзонспор"

Испанская "Валенсия" хотела бы продлить аренду Яремчука, но "Брюгге" заинтересован только в продаже Романа. У "Валенсии" нет денег на покупку украинца, она уже ищет нового форварда.

Главным претендентом на трансфер Яремчука стал "Трабзонспор". При это турецкий клуб хочет как можно быстрее заключить сделку о переходе игрока, чтобы украинец полностью провел подготовку к следующему сезону с командой Абдуллы Авчи.

Сезон 2023/2024 "Трабзонспор" закончит на 3 месте в турнирной таблице чемпионата Турции.

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