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Яремчук переедет в Турцию — местный гранд готовит трансфер украинца

22 мая 2024 12:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук переедет в Турцию — местный гранд готовит трансфер украинца
Роман Яремчук во время подготовки к матчу Ла Лиги. Фото: instagram.com/valenciacf/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард испанской "Валенсии" и сборной Украины Роман Яремчук будет вынужден уехать из Украины. Он может продолжить карьеру в чемпионате Турции. 

В услугах Яремчука заинтересован "Трабзонспор", сообщает Fanatik

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Контракт Романа Яремчука принадлежит "Брюгге", но украинец не входит в планы бельгийской команды на следующий сезон. Его хотят продать за сумму не меньше, чем 12 млн евро. 

Роман Яремчук
Роман Яремчук в составе "Валенсии". Фото: instagram.com/valenciacf/

Переезд в "Трабзонспор" 

Испанская "Валенсия" хотела бы продлить аренду Яремчука, но "Брюгге" заинтересован только в продаже Романа. У "Валенсии" нет денег на покупку украинца, она уже ищет нового форварда. 

Главным претендентом на трансфер Яремчука стал "Трабзонспор". При это турецкий клуб хочет как можно быстрее заключить сделку о переходе игрока, чтобы украинец полностью провел подготовку к следующему сезону с командой Абдуллы Авчи. 

Сезон 2023/2024 "Трабзонспор" закончит на 3 месте в турнирной таблице чемпионата Турции. 

Напомним, Мудрик может уйти из "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.

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