Яремчук піде з Валенсії, але може залишитися в Іспанії — що відомо

Роман Яремчук у матчі за "Валенсію". Фото: instagram.com/valenciacf/

Форвард іспанської "Валенсії" та збірної України Роман Яремчук зіграє ще два матчі у складі "кажанів", після чого повернеться до "Брюгге". Левантійський клуб не може дозволити собі трансфер футболіста.

Вже відомо, де Яремчук може продовжити кар'єру, повідомляє Marca.

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Термін дії орендної угоди "Брюгге" та "Валенсії" закінчується. Це означає, що влітку Роман Яремчук повернеться до Бельгії. "Кажани" не готові платити "чорно-синім" 12 млн євро за українця і вже шукають нового форварда.

Роман Яремчук під час тренування. Фото: instagram.com/valenciacf/

Де гратиме Яремчук

Форвард збірної України не входить до планів бельгійського клубу наступного сезону. "Брюгге" збирається продати Яремчука та вже веде переговори з потенційними покупцями.

Головними претендентами на 28-річного гравця, який невдовзі розпочне підготовку до Євро-2024, є іспанський "Лас-Пальмас". Команда Гарсії Піменти виборола право залишитися в Ла-Лізі й вже планує посилення складу на літньому трансферному ринку.

На відміну від "Валенсії", "Лас-Пальмас" має кошти на покупки нових футболістів. Команда з Гран-Канарії вже готує пропозицію щодо Яремчука. Ще одним претендентом на Романа є турецький "Трабзонспор".

У сезоні 2023/2024 Яремчук зіграв за "Валенсію" 24 матчі у всіх турнірах та забив 3 голи.

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