Яремчук піде з Валенсії, але може залишитися в Іспанії — що відомо
Форвард іспанської "Валенсії" та збірної України Роман Яремчук зіграє ще два матчі у складі "кажанів", після чого повернеться до "Брюгге". Левантійський клуб не може дозволити собі трансфер футболіста.
Вже відомо, де Яремчук може продовжити кар'єру, повідомляє Marca.
Термін дії орендної угоди "Брюгге" та "Валенсії" закінчується. Це означає, що влітку Роман Яремчук повернеться до Бельгії. "Кажани" не готові платити "чорно-синім" 12 млн євро за українця і вже шукають нового форварда.
Де гратиме Яремчук
Форвард збірної України не входить до планів бельгійського клубу наступного сезону. "Брюгге" збирається продати Яремчука та вже веде переговори з потенційними покупцями.
Головними претендентами на 28-річного гравця, який невдовзі розпочне підготовку до Євро-2024, є іспанський "Лас-Пальмас". Команда Гарсії Піменти виборола право залишитися в Ла-Лізі й вже планує посилення складу на літньому трансферному ринку.
На відміну від "Валенсії", "Лас-Пальмас" має кошти на покупки нових футболістів. Команда з Гран-Канарії вже готує пропозицію щодо Яремчука. Ще одним претендентом на Романа є турецький "Трабзонспор".
У сезоні 2023/2024 Яремчук зіграв за "Валенсію" 24 матчі у всіх турнірах та забив 3 голи.
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