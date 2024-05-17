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Яремчук уйдет из Валенсии, но может остаться в Испании — что известно

17 мая 2024 10:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук уйдет из Валенсии, но может остаться в Испании — что известно
Роман Яремчук в матче за "Валенсию". Фото: instagram.com/valenciacf/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард испанской "Валенсии" и сборной Украины Роман Яремчук сыграет еще два матча в составе "летучих мышей", после чего вернется в "Брюгге". Левантийский клуб не может позволить себе трансфер футболиста. 

Уже известно, где Яремчук может продолжить карьеру, сообщает Marca

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Срок действия арендного соглашения "Брюгге" и "Валенсии" заканчивается. Это означает, что летом Роман Яремчук вернется в Бельгию. "Летучие мыши" не готовы платить "черно-синим" 12 млн евро за украинца и уже ищут нового форварда. 

Роман Яремчук
Роман Яремчук на тренировке. Фото: instagram.com/valenciacf/

Где будет играть Яремчук 

Форвард сборной Украины не входит в планы бельгийского клуба на следующий сезон. "Брюгге" собирается продать Яремчука и уже ведет переговоры с потенциальными покупателями. 

Главными претендентами на 28-летнего игрока, который вскоре начнет подготовку к Евро-2024, является испанский "Лас-Пальмас". Команда Гарсии Пименты завоевала право остаться в Ла Лиге и уже планирует усиление состава на летнем трансферном рынке. 

В отличие от "Валенсии", у "Лас-Пальмаса" есть средства на покупки новых футболистов. Команда из Гран-Канарии уже готовит предложение по Яремчуку. Еще одним претендентом на Романа является турецкий "Трабзонспор". 

В сезоне 2023/2024 Яремчук сыграл за "Валенсию" 24 матча во всех турнирах и забил 3 гола. 

Напомним, Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ. 

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