Яремчук уйдет из Валенсии, но может остаться в Испании — что известно

Роман Яремчук в матче за "Валенсию". Фото: instagram.com/valenciacf/

Форвард испанской "Валенсии" и сборной Украины Роман Яремчук сыграет еще два матча в составе "летучих мышей", после чего вернется в "Брюгге". Левантийский клуб не может позволить себе трансфер футболиста.

Уже известно, где Яремчук может продолжить карьеру, сообщает Marca.

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Срок действия арендного соглашения "Брюгге" и "Валенсии" заканчивается. Это означает, что летом Роман Яремчук вернется в Бельгию. "Летучие мыши" не готовы платить "черно-синим" 12 млн евро за украинца и уже ищут нового форварда.

Роман Яремчук на тренировке. Фото: instagram.com/valenciacf/

Где будет играть Яремчук

Форвард сборной Украины не входит в планы бельгийского клуба на следующий сезон. "Брюгге" собирается продать Яремчука и уже ведет переговоры с потенциальными покупателями.

Главными претендентами на 28-летнего игрока, который вскоре начнет подготовку к Евро-2024, является испанский "Лас-Пальмас". Команда Гарсии Пименты завоевала право остаться в Ла Лиге и уже планирует усиление состава на летнем трансферном рынке.

В отличие от "Валенсии", у "Лас-Пальмаса" есть средства на покупки новых футболистов. Команда из Гран-Канарии уже готовит предложение по Яремчуку. Еще одним претендентом на Романа является турецкий "Трабзонспор".

В сезоне 2023/2024 Яремчук сыграл за "Валенсию" 24 матча во всех турнирах и забил 3 гола.

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