Головна Спорт Яремчук пояснив, чого чекає від Мальдери у збірній України

Яремчук пояснив, чого чекає від Мальдери у збірній України

Дата публікації: 25 травня 2026 14:48
Яремчук оцінив прихід іноземного тренера в збірну України
Роман Яремчук у збірній України. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук виявився знайомий із новим головним тренером збірної України. Він працював із фахівцем у ті часи, коли Андреа Мальдера працював помічником Андрія Шевченка. Наставник уже поговорив із нападником після оголошення про своє призначення.

Яремчук пояснив, як ставиться до повернення Мальдери в національну команду, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "ПРОФУТБОЛ Digital".

Роман Яремчук був одним із футболістів, які відкрито висловили невдоволення невдачею збірної України у кваліфікації до ЧС-2026. Він відкрито журився і заявив, що може більше не отримати шанс зіграти на Мундіалі. Досвідчений форвард у перших рядах привітав призначення нового наставника "синьо-жовтих".

Андреа Мальдера
Андреа Мальдера перед фіналом Кубка України. Фото: УНІАН

Яремчук знайомий із Мальдерою

Досвідчений футболіст уже виступав за національну команду, коли Андреа Мальдера допомагав її тренувати Андрію Шевченку з 2016 по 2021 роки. Яремчук заявив, що в ті часи часто спілкувався з Мальдерою. Наставник збірної України вже зателефонував форварду, вони обговорили плани в команді.

"Він мені розповів, що він очікує від мене і що потрібно принести збірній. Будемо працювати на результат для того, щоб робити людей щасливими і приносити хороші результати", — заявив Яремчук.

Збірна України з футболу Роман Яремчук Андреа Малдера
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач

Володимир Соборний
