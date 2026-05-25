Главная Спорт Яремчук объяснил, чего ждет от Мальдеры в сборной Украины

Яремчук объяснил, чего ждет от Мальдеры в сборной Украины

Дата публикации 25 мая 2026 14:48
Яремчук оценил приход иностранного тренера в сборную Украины
Роман Яремчук в сборной Украины. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук оказался знаком с новым главным тренером сборной Украины. Он работал со специалистом в те времена, когда Андреа Мальдера работал помощником Андрея Шевченко. Наставник уже побеседовал с нападающим после объявления о своем назначении. 

Яремчук объяснил, как относится к возвращению Мальдеры в национальную команду, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "ПРОФУТБОЛ Digital". 

Роман Яремчук был одним из футболистов, которые открыто выразили недовольство неудачей сборной Украины в квалификации к ЧМ-2026. Он открыто сокрушался и заявил, что может больше не получить шанс сыграть на Мундиале. Опытный форвард в первых рядах поприветствовал назначение нового наставника "сине-желтых". 

Андреа Мальдера
Андреа Мальдера перед финалом Кубка Украины. Фото: УНИАН

Яремчук знаком с Мальдерой 

Опытный футболист уже выступал за национальную команду, когда Андреа Мальдера помогал ее тренировать Андрею Шевченко с 2016 по 2021 годы. Яремчук заявил, что в те времена часто общался с Мальдерой. Наставник сборной Украины уже позвонил форварду, они обсудили планы в команде. 

"Он мне рассказал, что он ожидает от меня и что нужно принести сборной. Будем работать на результат для того, чтобы делать людей счастливыми и приносить хорошие результаты", — заявил Яремчук. 

Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
