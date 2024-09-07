Яремчук пояснив, яких помилок збірна України має уникнути у Лізі Націй

Роман Яремчук та Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Форвард грецького "Олімпіакосу" Роман Яремчук разом із головним тренером збірної України відповів на запитання журналістів перед першим матчем у Лізі Націй. Суперником "синьо-жовтих" стане Албанія.

Яремчук запевнив, що збірна України з повагою сприйняла суперника, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У суботу, 7 вересня, збірна України зіграє у Чехії з національною командою Албанії у рамках Ліги Націй. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Сергій Ребров не зможе випустити на поле Михайла Мудрика та Артема Довбика, якого у стартовому складі замінить Роман Яремчук.

Роман Яремчук та Сергій Ребров відповідають на запитання. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна України не повторить помилку Євро-2024

Футболісти та тренерський штаб "синьо-жовтих" досі не можуть забути невдачі на континентальній першості. Українці розпочали груповий етап із несподіваної поразки від Румунії (0:3) та не зуміли вийти у плей-офф. Роман Яремчук вважає, що та ситуація не має повторитися.

"У нас молода команда, хлопці навчаються на помилках. Ми підійшли до гри з великою відповідальністю та покажемо свій потенціал", — пообіцяв Яремчук.

Форвард заявив, що чудово почувається і знаходиться в непоганих кондиціях. Він намагатиметься викластися на сто відсотків під час матчу, щоб допомогти команді розпочати виступ у Лізі Націй із важливої перемоги.

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