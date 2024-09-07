Яремчук объяснил, каких ошибок сборная Украины должна избежать в Лиге Наций

Роман Яремчук и Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Форвард греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук вместе с главным тренером сборной Украины ответил на вопросы журналистов перед первым матчем в Лиге Наций. Соперником "сине-желтых" станет Албания.

Яремчук заверил, что сборная Украины с уважением отнеслась к сопернику, сообщает официальный сайт УАФ.

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В субботу, 7 сентября, сборная Украины сыграет в Чехии с национальной командой Албании в рамках Лиги Наций. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Сергей Ребров не сможет выпустить на поле Михаила Мудрика и Артема Довбика, которого в стартовом составе заменит Роман Яремчук.

Роман Яремчук и Сергей Ребров отвечают на вопросы. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сборная Украины не повторит ошибку Евро-2024

Футболисты и тренерский штаб "сине-желтых" до сих пор не могут забыть неудачу на континентальном первенстве. Украинцы начали групповой этап с неожиданного поражения от Румынии (0:3) и не сумели выйти в плей-офф. Роман Яремчук считает, что та ситуация не должна повториться.

"У нас молодая команда, ребята учатся на ошибках. Мы подошли к игре с большой ответственностью и покажем свой потенциал", — пообещал Яремчук.

Форвард заявил, что прекрасно себя чувствует и находится в неплохих кондициях. Он постарается выложиться на сто процентов во время матча, чтобы помочь команде начать выступление в Лиге Наций с важной победы.

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