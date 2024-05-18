Яремчук порівняв Довбика, Сікана та Ваната у збірній України

Роман Яремчук у збірній України. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Футболіст іспанської "Валенсії" Роман Яремчук назвав сильні сторони у грі форвардів збірної України. Один із головних голеадорів національної команди назвав найкращого нападаючого "синьо-жовтих".

Роман Яремчук порівняв Артема Довбика з Данилом Сіканом та Владиславом Ванатом, повідомляє "ТаТоТаке".

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Головний тренер збірної України Сергій Ребров обрав чотирьох форвардів, які поїдуть на збір національної команди у рамках підготовки до Євро-2024. Виклик у табір "синьо-жовтих" отримали Роман Яремчук, Артем Довбик, Данило Сікан та Владислав Ванат.

Артем Довбик увійшов до списку найкращих гравців Ла-Ліги. Фото: instagram.com/gironafc/

Яремчук оцінив конкурентів зі збірної України

Футболіст "Валенсії" окремо виділив іншого українця, який виступає у чемпіонаті Іспанії. Артем Довбик цього сезону претендує на звання найкращого бомбардира Ла-Ліги. Роман Яремчук розповів, як гравцеві вдалося підкорити іспанську першість.

"Артем не просто один із найкращих гравців у своєму клубі, але й в Іспанії. Він проводить чудовий сезон. Довбик вміє правильно вибрати позицію, добре читає гру. Це і допомагає йому забивати таку кількість голів", — розповів Яремчук.

Владислав Ванат на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Форвард "Валенсії" відзначив універсалізм Владислава Ваната. За словами Яремчука, футболіст "Динамо" може зіграти не тільки в атаці, а й на позиції вінгера. А висока результативність робить Ваната незамінним гравцем для збірної України.

Також Яремчук зізнався, що симпатизує форварду "Шахтаря" Данилу Сікану. Роман заявив, що агресивна манера гри молодого нападаючого допомагає йому забивати багато голів в УПЛ.

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