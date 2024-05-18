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Яремчук сравнил Довбика, Сикана и Ваната в сборной Украины

18 мая 2024 17:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук сравнил Довбика, Сикана и Ваната в сборной Украины
Роман Яремчук в сборной Украины. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист испанской "Валенсии" Роман Яремчук назвал сильные стороны в игре форвардов сборной Украины. Один из главных голеадоров национальной команды назвал лучшего нападающего "сине-желтых". 

Роман Яремчук сравнил Артема Довбика с Даниилом Сиканом и Владиславом Ванатом, сообщает "ТаТоТаке". 

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал четырех форвардов, которые поедут на сбор национальной команды в рамках подготовки к Евро-2024. Вызов в лагерь "сине-желтых" получили Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан и Владислав Ванат. 

Артем Довбик
Артем Довбик вошел в список лучших игроков Ла Лиги. Фото: instagram.com/gironafc/

Яремчук оценил конкурентов по сборной Украины 

Футболист "Валенсии" отдельно выделил другого украинца, который выступает в чемпионате Испании. Артем Довбик в этом сезоне претендует на звание лучшего бомбардира Ла Лиги. Роман Яремчук рассказал, как игроку удалось покорить испанское первенство. 

"Артем не просто один из лучших игроков в своем клубе, но и в Испании. Он проводит отличный сезон. Довбик умеет правильно выбрать позицию, хорошо читает игру. Это и помогает ему забивать такое количество голов", — рассказал Яремчук. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Форвард "Валенсии" отметил универсализм Владислава Ваната. По словам Яремчука, футболист "Динамо" в состоянии сыграть не только в атаке, но и на позиции вингера. А высокая результативность делает Ваната незаменимым игроком для сборной Украины. 

Также Яремчук признался, что симпатизирует форварду "Шахтера" Даниилу Сикану. Роман заявил, что агрессивная манера игры молодого нападающего помогает ему забивать много голов в УПЛ.

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Кроос и Модрич решили, где будут играть в следующем сезоне и сообщили об этом "Реалу".

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Артем Довбик
Роман Яремчук
Даниил Сикан
Владислав Ванат

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